https://sputniknews.com.tr/20230515/meksikada-kamyon-ile-minibus-carpisti-26-olu-1071112986.html
Meksika'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 26 ölü
Meksika'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 26 ölü
Meksika'nın kuzeyinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:33+0300
2023-05-15T11:33+0300
2023-05-15T11:33+0300
dünya
meksika
kamyon
otobüs
kaza
kuzey amerika
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Yetkililer, Tamaulipas eyaletinde meydana gelen kazada, çarpışmanın ardından yangın çıktığını bildirdi.Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü.Kaza mahallinde kamyonun sadece dorsesinin bulunduğunu belirten yetkililer; sürücünün kamyonun çekici bölümüyle kaçmış olabileceğini değerlendiriyor.Kazanın nedeni araştırılıyor.
meksika
kuzey amerika
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, kamyon, otobüs, kaza, kuzey amerika
meksika, kamyon, otobüs, kaza, kuzey amerika
Meksika'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 26 ölü
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Meksika'nın kuzeyinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Tamaulipas eyaletinde meydana gelen kazada, çarpışmanın ardından yangın çıktığını bildirdi.
Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü.
Kaza mahallinde kamyonun sadece dorsesinin bulunduğunu belirten yetkililer; sürücünün kamyonun çekici bölümüyle kaçmış olabileceğini değerlendiriyor.
Kazanın nedeni araştırılıyor.