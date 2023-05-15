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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
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Mehmet Ertan Erdoğan: ChatGPT destekli yeni modülümüz ile hızlı aksiyon alabileceğiz
Mehmet Ertan Erdoğan: ChatGPT destekli yeni modülümüz ile hızlı aksiyon alabileceğiz
İlk yerli ve milli izleme yazılımının ChatGPT ile birleştirilerek kurumların yaşayabileceği muhtemel altyapı sorunlarını hızlı çözüm olanakları oluşturduğunu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
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chatgpt
teknoloji
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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin konuk oldular.‘ChatGPT destekli yeni modülümüzü zor problemlerde hızlı aksiyon alabilmek için geliştirdik’Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITServ, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip ürünü ITOC (IT Operasyon Merkezi) ile yapay zeka ChatGPT’yi birleştirdi. Artık kurumların ITOC ile tüm teknolojik altyapılarını anlık olarak cepten ve portal üzerinden izleyebileceğini bunun yanı sıra herhangi bir sorunda ChatGPT yapay zekâ entegrasyonu sayesinde kritik problemlerin çözüm sürelerini kısaltabileceğini ifade eden ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:‘Deprem tehdidi altında olan herkesin karavanda yaşaması fikri düşündürücü’Önce pandemi ardından Kahramanmaraş depremleri karavana olan ilgiyi artırırken uzmanlar insanların güvenlik endişesi ile karavanlarda yaşamayı bir alternatif olarak gördüğünü söylüyor. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nihan Kalkandelen son zamanlarda insanların bir hayat kurgulamaya ve karavan hayatına yöneldiğini şöyle açıkladı:
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Mehmet Ertan Erdoğan: ChatGPT destekli yeni modülümüz ile hızlı aksiyon alabileceğiz

21:47 15.05.2023 (güncellendi: 21:59 15.05.2023)
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İlk yerli ve milli izleme yazılımının ChatGPT ile birleştirilerek kurumların yaşayabileceği muhtemel altyapı sorunlarını hızlı çözüm olanakları oluşturduğunu belirten Mehmet Ertan Erdoğan, “ChatGPT destekli yeni modülümüzü ekiplerimizin karmaşık ve zor problemlerde daha hızlı aksiyon alabilmeleri için geliştirdik” dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin konuk oldular.

‘ChatGPT destekli yeni modülümüzü zor problemlerde hızlı aksiyon alabilmek için geliştirdik’

Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITServ, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip ürünü ITOC (IT Operasyon Merkezi) ile yapay zeka ChatGPT’yi birleştirdi. Artık kurumların ITOC ile tüm teknolojik altyapılarını anlık olarak cepten ve portal üzerinden izleyebileceğini bunun yanı sıra herhangi bir sorunda ChatGPT yapay zekâ entegrasyonu sayesinde kritik problemlerin çözüm sürelerini kısaltabileceğini ifade eden ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:
“Bir süredir makine öğrenmesi ile ürünlerimizi geliştiriyorduk. ChatGPT destekli yeni modülümüzü ekiplerimizin karmaşık ve zor problemlerde daha hızlı aksiyon alabilmeleri için geliştirdik. Mühendislerimizin gerçekleştirdiği çalışmayla artık iş ortaklarımızın da yapay zekadan faydalanmasını sağlayacak hizmeti devreye alıyoruz. Gelecekte de yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

‘Deprem tehdidi altında olan herkesin karavanda yaşaması fikri düşündürücü’

Önce pandemi ardından Kahramanmaraş depremleri karavana olan ilgiyi artırırken uzmanlar insanların güvenlik endişesi ile karavanlarda yaşamayı bir alternatif olarak gördüğünü söylüyor. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nihan Kalkandelen son zamanlarda insanların bir hayat kurgulamaya ve karavan hayatına yöneldiğini şöyle açıkladı:
“Yaşanan depremin büyüklüğü ve zihinlere kazınan acı sonuçları karşısında insanlar, kendilerine yaşam alanı kurma çabasında, bir başkasının elleriyle yapılmış betonarme binaların içinde kaygıyla yaşam sürmek yerine kendi güvenli ve dokunulmaz, yıkılmaz alanını yaratmaya tutunuyor. Bunun nedeni insani barınma hakkının yanlış yapılanma nedeniyle gaspa uğramış olması ve insanın çareyi kendi yöntemleriyle bulması. Ama bu kalıcı ve etkili bir çözüm olduğunu tartışmak gerekir. Bundan sonra deprem tehdidi altında olan herkesin karavanda yaşaması ve karavan şehirlerin mobil insanları olma fikri oldukça düşündürücü.”
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