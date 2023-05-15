https://sputniknews.com.tr/20230515/mehmet-ertan-erdogan-chatgpt-destekli-yeni-modulumuz-ile-hizli-aksiyon-alabilecegiz-1071141300.html

Mehmet Ertan Erdoğan: ChatGPT destekli yeni modülümüz ile hızlı aksiyon alabileceğiz

Mehmet Ertan Erdoğan: ChatGPT destekli yeni modülümüz ile hızlı aksiyon alabileceğiz

İlk yerli ve milli izleme yazılımının ChatGPT ile birleştirilerek kurumların yaşayabileceği muhtemel altyapı sorunlarını hızlı çözüm olanakları oluşturduğunu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T21:47+0300

2023-05-15T21:47+0300

2023-05-15T21:59+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

chatgpt

teknoloji

yapay zeka

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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin konuk oldular.‘ChatGPT destekli yeni modülümüzü zor problemlerde hızlı aksiyon alabilmek için geliştirdik’Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITServ, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip ürünü ITOC (IT Operasyon Merkezi) ile yapay zeka ChatGPT’yi birleştirdi. Artık kurumların ITOC ile tüm teknolojik altyapılarını anlık olarak cepten ve portal üzerinden izleyebileceğini bunun yanı sıra herhangi bir sorunda ChatGPT yapay zekâ entegrasyonu sayesinde kritik problemlerin çözüm sürelerini kısaltabileceğini ifade eden ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:‘Deprem tehdidi altında olan herkesin karavanda yaşaması fikri düşündürücü’Önce pandemi ardından Kahramanmaraş depremleri karavana olan ilgiyi artırırken uzmanlar insanların güvenlik endişesi ile karavanlarda yaşamayı bir alternatif olarak gördüğünü söylüyor. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nihan Kalkandelen son zamanlarda insanların bir hayat kurgulamaya ve karavan hayatına yöneldiğini şöyle açıkladı:

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo, chatgpt, teknoloji, yapay zeka