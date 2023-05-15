https://sputniknews.com.tr/20230515/marmarayin-yenikapi-istasyonunda-intihar-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1071132724.html

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor

İstanbul'da Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T17:45+0300

2023-05-15T17:45+0300

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türkiye

marmaray

yenikapı

istanbul

intihar

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Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'da iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

türkiye

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marmaray, yenikapı, istanbul, intihar