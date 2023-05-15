https://sputniknews.com.tr/20230515/marmarayin-yenikapi-istasyonunda-intihar-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1071132724.html
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
İstanbul'da Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T17:45+0300
2023-05-15T17:45+0300
2023-05-15T17:52+0300
türkiye
marmaray
yenikapı
istanbul
intihar
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Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'da iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.
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marmaray, yenikapı, istanbul, intihar
marmaray, yenikapı, istanbul, intihar
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
17:45 15.05.2023 (güncellendi: 17:52 15.05.2023) Abone ol
İstanbul'da Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti.
Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'da iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.