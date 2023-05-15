https://sputniknews.com.tr/20230515/luganskta-patlama-3u-agir-5-sivil-yaralandi-1071126387.html
Lugansk'ta patlama: 3’ü ağır 5 sivil yaralandı
Lugansk'ta patlama: 3’ü ağır 5 sivil yaralandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Lugansk kentinin merkezinde meydana gelen patlamada 3’ü ağır olmak üzere 5 sivilin... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:47+0300
2023-05-15T15:47+0300
2023-05-15T15:58+0300
ukrayna krizi
lugans halk cumhuriyeti
patlama
ukrayna krizi
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Telegram kanalından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Maroçko, Lugansk kentinin merkezinde meydana gelen patlamada ön bilgilere göre beş kişinin yaralandığını, üç kişinin durumunun ağır olduğunu yazdı.Maroçko, “Lugansk’ın merkezinde meydana gelen patlamada ön bilgilere göre beş kişi yaralandı, üç kişinin durumu ağır” ifadelerini paylaştı.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik daha önce Lugansk’ın tam merkezinde şiddetli bir patlamanın olduğun bildirmişti. LHC Kamu Dairesi'ne göre patlama, devlet televizyon ve radyo şirketinin çok yakınında meydana geldi.Patlamada LHC İçişleri Bakanı vekili yaralandıBu arada LHC güvenlik organlarından bir kaynak, Sputnik’e demecinde Lugansk’ın merkezinde yer alan bir berber dükkanında meydana gelen patlamada LHC İçişleri Bakanı vekili İgor Kornet’in yaralandığını söyledi.Kaynak, “Patlama sonucu Kornet yaralandı” bilgisini verdi.
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lugans halk cumhuriyeti, patlama, ukrayna krizi
lugans halk cumhuriyeti, patlama, ukrayna krizi
Lugansk'ta patlama: 3’ü ağır 5 sivil yaralandı
15:47 15.05.2023 (güncellendi: 15:58 15.05.2023) Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Lugansk kentinin merkezinde meydana gelen patlamada 3’ü ağır olmak üzere 5 sivilin yaralandığını açıkladı.
Telegram kanalından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Maroçko, Lugansk kentinin merkezinde meydana gelen patlamada ön bilgilere göre beş kişinin yaralandığını, üç kişinin durumunun ağır olduğunu yazdı.
Maroçko, “Lugansk’ın merkezinde meydana gelen patlamada ön bilgilere göre beş kişi yaralandı, üç kişinin durumu ağır” ifadelerini paylaştı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik daha önce Lugansk’ın tam merkezinde şiddetli bir patlamanın olduğun bildirmişti. LHC Kamu Dairesi'ne göre patlama, devlet televizyon ve radyo şirketinin çok yakınında meydana geldi.
Patlamada LHC İçişleri Bakanı vekili yaralandı
Bu arada LHC güvenlik organlarından bir kaynak, Sputnik’e demecinde Lugansk’ın merkezinde yer alan bir berber dükkanında meydana gelen patlamada LHC İçişleri Bakanı vekili İgor Kornet’in yaralandığını söyledi.
Kaynak, “Patlama sonucu Kornet yaralandı” bilgisini verdi.