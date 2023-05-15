https://sputniknews.com.tr/20230515/lgbt-temali-formayi-giymeyen-mustafa-muhammede-para-cezasi--1071138599.html

LGBT temalı formayı giymeyen Mustafa Muhammed'e para cezası

LGBT temalı formayı giymeyen Mustafa Muhammed'e para cezası

Galatasaray'ın sezon başında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mustafa Muhammed, Toulouse ile dün oynanan lig maçında... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:28+0300

2023-05-15T19:28+0300

2023-05-15T19:29+0300

spor

nantes

mustafa muhammed

lgbt

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Nantes kulübünden yapılan açıklamada, ligin 35. haftasında, deplasmanda Toulouse ile 0-0 berabere kalınan maç öncesinde Mısırlı oyuncu Mustafa Muhammed'in kişisel gerekçelerle söz konusu formayı giymeyi reddettiği ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.Nantes'ın ligde kalma mücadelesi verdiği süreçte 25 yaşındaki oyuncunun tavrının profesyonel bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından futbolcuya para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı ve elde edilecek tutarın, Fransa merkezli homofobi ile ilgilenen LGBT destek kuruluşu 'SOS Homophobie'ye bağışlanacağı ifade edildi.Öte yandan, yaşananlar nedeniyle maç öncesi ve sonrasında Muhammed ve ailesine yollanan tehdit mesajlarının da şiddetle kınandığı kaydedildi.Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muhammed, "Toulouse-Nantes maçına çıkmadım. Bu konuyu tartışmak istemiyorum ama kendi görüşümü belirtmek zorundayım. Tüm farklılıklara saygı duyuyorum. Tüm inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı, diğerlerini de kapsar, ancak kişisel inançlarıma saygıyı da içerir. Kökenim, kültürüm ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılamadım. Umarım kararıma saygı duyulur" değerlendirmesinde bulundu.

nantes

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nantes, mustafa muhammed, lgbt