https://sputniknews.com.tr/20230515/kremlin-ankara-ve-moskova-arasindaki-isbirliginin-derinlesecegini-ve-genisleyecegini-dusunuyoruz--1071116090.html

Kremlin: Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşünüyoruz

Kremlin: Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşünüyoruz

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T12:48+0300

2023-05-15T12:48+0300

2023-05-15T13:20+0300

2023 türkiye seçimleri

rusya

türkiye

dmitriy peskov

moskova

ankara

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071116718_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_f76cb2f75293357c4c4cf7d9696e763c.jpg

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye'deki seçimlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, seçimleri dikkatle takip ettiklerini ve Türk halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi."Bizi (Rusya ve Türkiye'yi) enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve benzeri gibi çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliği, hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle, bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri elbette büyük bir ilgiyle, büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız" diyen Peskov, her halükarda ikili işbirliğinin derinleşeceğine ve genişleyeceğine inandıklarını vurguladı.'Türkiye, şeffaf seçimleri sağlayabilecek güçte'ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etme tehdidini ve Türkiye'de Ukrayna'dakine benzer 'Maydan' olayları yaşanma olasılığına dair görüşleri yorumlaması istenen Peskov, "Türkiye olgun bir demokrasi, güçlü egemen bir ülke ve elbette adil, demokratik seçimleri, şeffaf seçimleri sağlayabilecek ve her türlü yasa dışı eylemi önleyebilecek güçte. Bundan şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.'İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımı harekatın gidişatı üzerinde ciddi bir etki yaratmayacak' Basın toplantısında Londra'nın Kiev'e sağladığı askeri yardımın artması da gündeme geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna için yeni askeri yardım paketi açıklayacağını duyurmasını eleştiren Peskov, bunun özel askeri harekatın gidişi üzerinde ciddi bir etki yaratmayacağının altını bir kez daha çizdi. Kremlin Sözcüsü, hiç şüphesiz bunun daha fazla yıkıma yol açacağını ve Ukrayna'nın işini daha da zorlaştıracağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html

https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-ingilterenin-ukraynaya-storm-shadow-fuzelerini-vermesi-kendi-egemen-karari-1071013707.html

rusya

moskova

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, dmitriy peskov, moskova, ankara, seçim