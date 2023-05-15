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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/kremlin-ankara-ve-moskova-arasindaki-isbirliginin-derinlesecegini-ve-genisleyecegini-dusunuyoruz--1071116090.html
Kremlin: Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşünüyoruz
Kremlin: Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşünüyoruz
Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T12:48+0300
2023-05-15T13:20+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
dmitriy peskov
moskova
ankara
seçim
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye'deki seçimlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, seçimleri dikkatle takip ettiklerini ve Türk halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi."Bizi (Rusya ve Türkiye'yi) enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve benzeri gibi çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliği, hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle, bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri elbette büyük bir ilgiyle, büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız" diyen Peskov, her halükarda ikili işbirliğinin derinleşeceğine ve genişleyeceğine inandıklarını vurguladı.'Türkiye, şeffaf seçimleri sağlayabilecek güçte'ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etme tehdidini ve Türkiye'de Ukrayna'dakine benzer 'Maydan' olayları yaşanma olasılığına dair görüşleri yorumlaması istenen Peskov, "Türkiye olgun bir demokrasi, güçlü egemen bir ülke ve elbette adil, demokratik seçimleri, şeffaf seçimleri sağlayabilecek ve her türlü yasa dışı eylemi önleyebilecek güçte. Bundan şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.'İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımı harekatın gidişatı üzerinde ciddi bir etki yaratmayacak' Basın toplantısında Londra'nın Kiev'e sağladığı askeri yardımın artması da gündeme geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna için yeni askeri yardım paketi açıklayacağını duyurmasını eleştiren Peskov, bunun özel askeri harekatın gidişi üzerinde ciddi bir etki yaratmayacağının altını bir kez daha çizdi. Kremlin Sözcüsü, hiç şüphesiz bunun daha fazla yıkıma yol açacağını ve Ukrayna'nın işini daha da zorlaştıracağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html
https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-ingilterenin-ukraynaya-storm-shadow-fuzelerini-vermesi-kendi-egemen-karari-1071013707.html
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rusya, türkiye, dmitriy peskov, moskova, ankara, seçim

Kremlin: Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşünüyoruz

12:48 15.05.2023 (güncellendi: 13:20 15.05.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSETürkiye'de seçim
Türkiye'de seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtti.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye'deki seçimlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, seçimleri dikkatle takip ettiklerini ve Türk halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi.
"Bizi (Rusya ve Türkiye'yi) enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve benzeri gibi çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliği, hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle, bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri elbette büyük bir ilgiyle, büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız" diyen Peskov, her halükarda ikili işbirliğinin derinleşeceğine ve genişleyeceğine inandıklarını vurguladı.
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Kremlin: Rusya, Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını reddediyor
13 Mayıs, 22:13

'Türkiye, şeffaf seçimleri sağlayabilecek güçte'

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etme tehdidini ve Türkiye'de Ukrayna'dakine benzer 'Maydan' olayları yaşanma olasılığına dair görüşleri yorumlaması istenen Peskov, "Türkiye olgun bir demokrasi, güçlü egemen bir ülke ve elbette adil, demokratik seçimleri, şeffaf seçimleri sağlayabilecek ve her türlü yasa dışı eylemi önleyebilecek güçte. Bundan şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımı harekatın gidişatı üzerinde ciddi bir etki yaratmayacak'

Basın toplantısında Londra'nın Kiev'e sağladığı askeri yardımın artması da gündeme geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna için yeni askeri yardım paketi açıklayacağını duyurmasını eleştiren Peskov, bunun özel askeri harekatın gidişi üzerinde ciddi bir etki yaratmayacağının altını bir kez daha çizdi.
Kremlin Sözcüsü, hiç şüphesiz bunun daha fazla yıkıma yol açacağını ve Ukrayna'nın işini daha da zorlaştıracağını kaydetti.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
Ukrayna krizi
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
12 Mayıs, 21:50
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