https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglundan-secim-degerlendirmesi-1071125587.html
Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi: 'Ümitsizliğe kapılmayın'
Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi: 'Ümitsizliğe kapılmayın'
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından seçimleri değerlendirdi ve "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım" ifadelerini kullandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:34+0300
2023-05-15T15:34+0300
2023-05-15T16:06+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
milletvekili
cumhurbaşkanı
seçim
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CHP Genel Başkanı ve Milet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve 'ümitsizliğe kapılmayın" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, milletvekili, cumhurbaşkanı, seçim
kemal kılıçdaroğlu, chp, milletvekili, cumhurbaşkanı, seçim
Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi: 'Ümitsizliğe kapılmayın'
15:34 15.05.2023 (güncellendi: 16:06 15.05.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından seçimleri değerlendirdi ve "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı ve Milet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve 'ümitsizliğe kapılmayın" dedi.
"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."