CHP'li Adıgüzel genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."