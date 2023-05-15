CHP'li Adıgüzel genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı
23:33 15.05.2023 (güncellendi: 00:29 16.05.2023)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
© AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden ayırıldığını açıkladı.
Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."
Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. pic.twitter.com/GebfWAfgmi— Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) May 15, 2023
Adıgüzel’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı bildirilmişti.