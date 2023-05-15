https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-buradayim-be-buradayim-1071130099.html
Kılıçdaroğlu: Buradayım be, buradayım
Kılıçdaroğlu: Buradayım be, buradayım
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:35+0300
2023-05-15T16:35+0300
2023-05-15T16:38+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
cumhurbaşkanlığı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ugur-dundar-vatandasi-kucumsemek-kendi-basarisizligindan-kacmanin-bir-yoludur-1071129452.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, cumhurbaşkanlığı
Kılıçdaroğlu: Buradayım be, buradayım
16:35 15.05.2023 (güncellendi: 16:38 15.05.2023) Abone ol
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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.