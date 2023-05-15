https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-buradayim-be-buradayim-1071130099.html

Kılıçdaroğlu: Buradayım be, buradayım

Kılıçdaroğlu: Buradayım be, buradayım

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

cumhurbaşkanlığı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ugur-dundar-vatandasi-kucumsemek-kendi-basarisizligindan-kacmanin-bir-yoludur-1071129452.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, cumhurbaşkanlığı