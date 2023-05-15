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Kılıçdaroğlu: Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar
Kılıçdaroğlu: Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar, bloke ettiğiniz Türkiye'nin... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T00:34+0300
2023-05-15T00:34+0300
2023-05-15T00:56+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
son dakika
seçim
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Seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazların geldiğini belirterek, “Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var” dedi.Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, son dakika, seçim
kemal kılıçdaroğlu, son dakika, seçim
Kılıçdaroğlu: Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar
00:34 15.05.2023 (güncellendi: 00:56 15.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar, bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Her bir oy sayılana kadar buradayız" açıklamasında bulundu.
Seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazların geldiğini belirterek, “Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var” dedi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili halkım, oyumunuz yüksek olduğu sandıklardan üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."