https://sputniknews.com.tr/20230515/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-cumhurbaskani-erdogani-kutladi-1071133697.html

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T18:02+0300

2023-05-15T18:02+0300

2023-05-15T18:03+0300

2023 türkiye seçimleri

kazakistan

kasım cömert tokayev

recep tayyip erdoğan

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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.

kazakistan

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kazakistan, kasım cömert tokayev, recep tayyip erdoğan