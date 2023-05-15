https://sputniknews.com.tr/20230515/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-cumhurbaskani-erdogani-kutladi-1071133697.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:02+0300
2023-05-15T18:02+0300
2023-05-15T18:03+0300
2023 türkiye seçimleri
kazakistan
kasım cömert tokayev
recep tayyip erdoğan
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.
kazakistan
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kazakistan, kasım cömert tokayev, recep tayyip erdoğan
kazakistan, kasım cömert tokayev, recep tayyip erdoğan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
18:02 15.05.2023 (güncellendi: 18:03 15.05.2023) Abone ol
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.
Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.
Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.