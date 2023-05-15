https://sputniknews.com.tr/20230515/izmirde-oy-torbalarinin-teslim-edildigi-ilce-secim-kurullari-onunde-yogunluk-yasaniyor-1071100422.html
İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşanıyor
İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşanıyor
İzmir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılan oy pusulalarını torbalarla Konak İlçe Seçim Kurulu'na getiren sandık görevlileri... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T01:08+0300
2023-05-15T01:08+0300
2023-05-15T01:08+0300
2023 türkiye seçimleri
izmir
seçim
sandık
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Okullarda sayımları sona eren oy pusulalarını mühürlü torbalara koyan sandık görevlileri, torbaları teslim etmek üzere ilçe seçim kurullarına getiriyor.Kent genelinde seçim kurulları önünde sandık görevlilerinin bekleyişi sürerken Konak İlçe Seçim Kurulu önünde, yoğunluk oluştu.Konak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu iş hanı önünde kuyruk oluşturan sandık görevlileri, seçim torbalarını teslim işlemlerini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-basin-toplantisi-duzenliyor-1071098634.html
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izmir, seçim, sandık
İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşanıyor
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İzmir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılan oy pusulalarını torbalarla Konak İlçe Seçim Kurulu'na getiren sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu.
Okullarda sayımları sona eren oy pusulalarını mühürlü torbalara koyan sandık görevlileri, torbaları teslim etmek üzere ilçe seçim kurullarına getiriyor.
Kent genelinde seçim kurulları önünde sandık görevlilerinin bekleyişi sürerken Konak İlçe Seçim Kurulu önünde, yoğunluk oluştu.
Konak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu iş hanı önünde kuyruk oluşturan sandık görevlileri, seçim torbalarını teslim işlemlerini sürdürüyor.