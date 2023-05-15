https://sputniknews.com.tr/20230515/imamoglu-istanbula-dondu-hizmet-trafigimiz-artarak-surecek-1071113654.html
İmamoğlu, İstanbul'a döndü: Hizmet trafiğimiz artarak sürecek
İmamoğlu, İstanbul'a döndü: Hizmet trafiğimiz artarak sürecek
Ankara'dan İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu "İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" dedi 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:40+0300
2023-05-15T11:40+0300
2023-05-15T11:43+0300
politika
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
seçim
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728359_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ddf4f026312a320edf94385fe04673a2.jpg
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a döndü.İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/imamoglu-su-anda-genel-baskanimizin-oyu-yuzde-49-erdoganin-oyu-yuzde-45-1071091998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc160247099de950e31713f92e46f66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim, cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim, cumhurbaşkanlığı
İmamoğlu, İstanbul'a döndü: Hizmet trafiğimiz artarak sürecek
11:40 15.05.2023 (güncellendi: 11:43 15.05.2023) Abone ol
Ankara'dan İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu "İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" dedi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a döndü.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.