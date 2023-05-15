https://sputniknews.com.tr/20230515/imamoglu-istanbula-dondu-hizmet-trafigimiz-artarak-surecek-1071113654.html

İmamoğlu, İstanbul'a döndü: Hizmet trafiğimiz artarak sürecek

İmamoğlu, İstanbul'a döndü: Hizmet trafiğimiz artarak sürecek

Ankara'dan İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu "İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" dedi 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T11:40+0300

2023-05-15T11:40+0300

2023-05-15T11:43+0300

politika

ekrem imamoğlu

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

seçim

cumhurbaşkanlığı

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a döndü.İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/imamoglu-su-anda-genel-baskanimizin-oyu-yuzde-49-erdoganin-oyu-yuzde-45-1071091998.html

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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim, cumhurbaşkanlığı