https://sputniknews.com.tr/20230515/ilham-aliyev-cumhurbaskani-erdogani-kutladi-1071106486.html

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T08:10+0300

2023-05-15T08:10+0300

2023-05-15T08:10+0300

2023 türkiye seçimleri

azerbaycan

türkiye

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

tebrik

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

azerbaycan

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azerbaycan, türkiye, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, tebrik