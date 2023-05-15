https://sputniknews.com.tr/20230515/ilham-aliyev-cumhurbaskani-erdogani-kutladi-1071106486.html
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T08:10+0300
2023-05-15T08:10+0300
2023-05-15T08:10+0300
2023 türkiye seçimleri
azerbaycan
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
tebrik
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.
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azerbaycan, türkiye, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, tebrik
azerbaycan, türkiye, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, tebrik
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.
Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.
Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.