https://sputniknews.com.tr/20230515/huda-par-genel-baskani-cumhurbaskanimizi-ikinci-turda-da-olsa-yeniden-baskan-yaptiracagiz-1071132619.html

HÜDA PAR Genel Başkanı: Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız

HÜDA PAR Genel Başkanı: Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T17:45+0300

2023-05-15T17:45+0300

2023-05-15T17:53+0300

2023 türkiye seçimleri

hüda-par

zekeriya yapıcıoğlu

recep tayyip erdoğan

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirtti.Seçim sürecinde 'ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına' teşekkür eden Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi" bilgisini verdi.Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "İnşallah Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Millete hizmet için gayret edeceklerini söyleyen Yapıcıoğlu, oy veren ve vermeyen herkesin vekili olarak hizmet edeceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230515/hudaparli-uc-isim-vekilligi-garantiledi-1071103963.html

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hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu, recep tayyip erdoğan