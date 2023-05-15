https://sputniknews.com.tr/20230515/hdp-ve-yesil-sol-partiden-secim-sonuclarina-iliskin-aciklama-1071114327.html
HDP ve Yeşil Sol Parti’den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
HDP ve Yeşil Sol Parti’den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
HDP eş başkanları ve Yeşil Sol Parti eş sözcüleri açıklamada bulundu ve "İtirazlarımız var bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T12:00+0300
2023-05-15T12:00+0300
2023-05-15T12:00+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
yeşil sol parti
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HDP eş başkanları ve Yeşil Sol Parti eş sözcüleri açıklamada bulunuyor.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230515/imamoglu-istanbula-dondu-hizmet-trafigimiz-artarak-surecek-1071113654.html
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seçim, türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşil sol parti
seçim, türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşil sol parti
HDP ve Yeşil Sol Parti’den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
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HDP eş başkanları ve Yeşil Sol Parti eş sözcüleri açıklamada bulundu ve "İtirazlarımız var bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz" dedi.
HDP eş başkanları ve Yeşil Sol Parti eş sözcüleri açıklamada bulunuyor.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İtirazlarımız var bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK’nın bütün verileri açıklandıktan sonra milletvekili sayımızın artması ihtimali de var buna rağmen bizim önümüze koyduğumuz hedeflerimizin gerisinde olduğumuz ortada. Bunun da bütün yönleriyle kurumlarımızda tartışılacağını bir kez daha söyleyelim. Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir. Mazeret değil ama seçimlere zor şartlarda girdiğimiz biliniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili stratejik bir karar aldık. Bu karın seçmenimiz tarafından benimsendiğini ve hayata geçirildiğini görüyoruz. Bizim bu kararımız cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk türde cumhur ittifakı lehine sonuçlanmamasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. İkinci tur önümüzde ise seçmenimizin partinin politik strateji kararlarına bağlılığı bunda belirleyici faktör olmuştur."