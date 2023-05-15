https://sputniknews.com.tr/20230515/haber-alinamayan-ilahiyat-fakultesi-ogrencisinin-cansiz-bedeni-bos-arazide-bulundu-1071121153.html
Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni boş arazide bulundu
Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni boş arazide bulundu
Sakarya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:09+0300
2023-05-15T14:09+0300
2023-05-15T14:09+0300
yaşam
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ceset
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Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/uzmani-uyardi-kapi-ve-pencereleri-kapali-tutun-1071115760.html
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Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni boş arazide bulundu
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Sakarya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu.
Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı.
Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu.
Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.