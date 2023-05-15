https://sputniknews.com.tr/20230515/haber-alinamayan-ilahiyat-fakultesi-ogrencisinin-cansiz-bedeni-bos-arazide-bulundu-1071121153.html

Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni boş arazide bulundu

Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cansız bedeni boş arazide bulundu

Sakarya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:09+0300

2023-05-15T14:09+0300

2023-05-15T14:09+0300

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Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230515/uzmani-uyardi-kapi-ve-pencereleri-kapali-tutun-1071115760.html

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