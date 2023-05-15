https://sputniknews.com.tr/20230515/fenerbahce-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1071114954.html
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T12:29+0300
2023-05-15T12:29+0300
2023-05-15T12:29+0300
spor
fenerbahçe
spor toto süper lig
trabzonspor
hakem
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu17 Mayıs Çarşamba:17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam18 Mayıs Perşembe:20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
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fenerbahçe, spor toto süper lig, trabzonspor, hakem, maç
fenerbahçe, spor toto süper lig, trabzonspor, hakem, maç
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen