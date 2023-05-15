https://sputniknews.com.tr/20230515/fazil-say-kafamda-pek-cok-soru-var-hic-birine-cevap-yok-1071106824.html
Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok
Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok
Piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok" ifadelerini kullandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T08:28+0300
2023-05-15T08:28+0300
2023-05-15T08:28+0300
2023 türkiye seçimleri
fazıl say
seçimler
açıklama
twitter
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Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.
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fazıl say, seçimler, açıklama, twitter
fazıl say, seçimler, açıklama, twitter
Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok
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Piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok" ifadelerini kullandı.
Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.
Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.