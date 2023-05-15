https://sputniknews.com.tr/20230515/fazil-say-kafamda-pek-cok-soru-var-hic-birine-cevap-yok-1071106824.html

Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok

Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok

Piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok" ifadelerini kullandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-15T08:28+0300

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2023 türkiye seçimleri

fazıl say

seçimler

açıklama

twitter

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Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.

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fazıl say, seçimler, açıklama, twitter