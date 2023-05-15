https://sputniknews.com.tr/20230515/erbakan-21-sene-sonra-partimizi-meclise-tasiyan-milletimize-en-icten-tesekkurlerimi-arz-ediyorum-1071102776.html

Erbakan: 21 sene sonra partimizi Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum

Erbakan: 21 sene sonra partimizi Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarını değerlendirirken, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T03:25+0300

2023-05-15T03:25+0300

2023-05-15T03:26+0300

fatih erbakan

2023 türkiye seçimleri

seçim

tbmm

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, büyük bir katılımla sandığa gidip milli iradenin tecellisini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.Kesin olmayan sonuçlara göre partisinin İstanbul, Kocaeli ve Konya'dan 5 milletvekili çıkardığını belirten Erbakan, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yeniden Refah Partimizin milletvekili çıkardığı illerimizdeki seçmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüş'ün 21 sene aradan sonra yeniden TBMM'de temsil edilmesine vesile oldular. Bu nedenle kendilerine hususi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.Milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. Bölge'deki seçmene de teşekkür eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yerli ve milli bir muhalefet ortaya koyacağız'Partisinin TBMM'de 5 milletvekiliyle temsil hakkını elde ettiğini dile getiren Erbakan, bu sayının artması ihtimalinin bulunduğunu, partisinin oyunun sandıklar açıldıkça arttığını aktardı.Erbakan, "Meclis dışında siyasete nezaket getirdiğimiz gibi 28. Dönem'de TBMM'ye de nezaketi ve zarafeti getireceğiz. Milletimizin derdine derman olmak için Mecliste yüksek bir performans göstereceğiz" dedi.Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kaldığını görüldüğünü aktaran Erbakan, içinde bulundukları Cumhur İttifakı'nın ikinci turda avantajlı olduğunu söyledi.Erbakan, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı bulunuyor. İkinci turda bu oy farkının daha da açılarak seçimin Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini hep birlikte kutlayacağız. Böylece hem Milli Görüşün Meclis'e girmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle çifte kutlamayı iki hafta sonra birlikte yapmış olacağız" diye konuştu.

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fatih erbakan, seçim, tbmm