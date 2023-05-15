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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/erbakan-21-sene-sonra-partimizi-meclise-tasiyan-milletimize-en-icten-tesekkurlerimi-arz-ediyorum-1071102776.html
Erbakan: 21 sene sonra partimizi Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum
Erbakan: 21 sene sonra partimizi Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarını değerlendirirken, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T03:25+0300
2023-05-15T03:26+0300
fatih erbakan
2023 türkiye seçimleri
seçim
tbmm
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, büyük bir katılımla sandığa gidip milli iradenin tecellisini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.Kesin olmayan sonuçlara göre partisinin İstanbul, Kocaeli ve Konya'dan 5 milletvekili çıkardığını belirten Erbakan, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yeniden Refah Partimizin milletvekili çıkardığı illerimizdeki seçmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüş'ün 21 sene aradan sonra yeniden TBMM'de temsil edilmesine vesile oldular. Bu nedenle kendilerine hususi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.Milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. Bölge'deki seçmene de teşekkür eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yerli ve milli bir muhalefet ortaya koyacağız'Partisinin TBMM'de 5 milletvekiliyle temsil hakkını elde ettiğini dile getiren Erbakan, bu sayının artması ihtimalinin bulunduğunu, partisinin oyunun sandıklar açıldıkça arttığını aktardı.Erbakan, "Meclis dışında siyasete nezaket getirdiğimiz gibi 28. Dönem'de TBMM'ye de nezaketi ve zarafeti getireceğiz. Milletimizin derdine derman olmak için Mecliste yüksek bir performans göstereceğiz" dedi.Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kaldığını görüldüğünü aktaran Erbakan, içinde bulundukları Cumhur İttifakı'nın ikinci turda avantajlı olduğunu söyledi.Erbakan, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı bulunuyor. İkinci turda bu oy farkının daha da açılarak seçimin Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini hep birlikte kutlayacağız. Böylece hem Milli Görüşün Meclis'e girmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle çifte kutlamayı iki hafta sonra birlikte yapmış olacağız" diye konuştu.
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fatih erbakan, seçim, tbmm
fatih erbakan, seçim, tbmm

Erbakan: 21 sene sonra partimizi Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum

03:25 15.05.2023 (güncellendi: 03:26 15.05.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarını değerlendirirken, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, büyük bir katılımla sandığa gidip milli iradenin tecellisini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre partisinin İstanbul, Kocaeli ve Konya'dan 5 milletvekili çıkardığını belirten Erbakan, "21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yeniden Refah Partimizin milletvekili çıkardığı illerimizdeki seçmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüş'ün 21 sene aradan sonra yeniden TBMM'de temsil edilmesine vesile oldular. Bu nedenle kendilerine hususi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.
Milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. Bölge'deki seçmene de teşekkür eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçim sürecinde büyük gayretle, canla, başla çalışan, her türlü gayreti ortaya koyan çok değerli teşkilat mensuplarımıza, hanım teşkilatlarımıza, gençlik teşkilatlarımıza, ana kademe teşkilatlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
Hepinizin bildiği gibi Hazine yardımı almayan, medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu pek çok imkandan yoksun olan Yeniden Refah Partimiz, teşkilat mensuplarının fedakarlığı ve gayretleriyle, Milli Görüş'ün, merhum Erbakan hocamızın bereketi ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki uzun bir aradan sonra Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş'ü Meclise taşımayı başardık. Tüm teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerini bağrıma basıyorum. Allah sizlerden razı olsun."

'Yerli ve milli bir muhalefet ortaya koyacağız'

Partisinin TBMM'de 5 milletvekiliyle temsil hakkını elde ettiğini dile getiren Erbakan, bu sayının artması ihtimalinin bulunduğunu, partisinin oyunun sandıklar açıldıkça arttığını aktardı.
Erbakan, "Meclis dışında siyasete nezaket getirdiğimiz gibi 28. Dönem'de TBMM'ye de nezaketi ve zarafeti getireceğiz. Milletimizin derdine derman olmak için Mecliste yüksek bir performans göstereceğiz" dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kaldığını görüldüğünü aktaran Erbakan, içinde bulundukları Cumhur İttifakı'nın ikinci turda avantajlı olduğunu söyledi.
Erbakan, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı bulunuyor. İkinci turda bu oy farkının daha da açılarak seçimin Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini hep birlikte kutlayacağız. Böylece hem Milli Görüşün Meclis'e girmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle çifte kutlamayı iki hafta sonra birlikte yapmış olacağız" diye konuştu.
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