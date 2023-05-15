https://sputniknews.com.tr/20230515/emine-erdogan-turkiye-yuzyili-galip-geldi-1071105557.html

Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı galip geldi

Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı galip geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T06:05+0300

2023-05-15T06:05+0300

2023-05-15T06:05+0300

2023 türkiye seçimleri

emine erdoğan

türkiye yüzyılı

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069062295_0:335:2047:1486_1920x0_80_0_0_89ce437798f4b078989d5c57509efcd3.jpg

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emine erdoğan, türkiye yüzyılı, açıklama