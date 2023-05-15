https://sputniknews.com.tr/20230515/emine-erdogan-turkiye-yuzyili-galip-geldi-1071105557.html
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı galip geldi
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı galip geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T06:05+0300
2023-05-15T06:05+0300
2023-05-15T06:05+0300
2023 türkiye seçimleri
emine erdoğan
türkiye yüzyılı
açıklama
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam."
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emine erdoğan, türkiye yüzyılı, açıklama
emine erdoğan, türkiye yüzyılı, açıklama
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı galip geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam."