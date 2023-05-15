https://sputniknews.com.tr/20230515/donetsk-yonetimi-ukrayna-ordusu-tum-cephe-hattinda-eylemlerini-yogunlastirdi--1071112379.html
Donetsk yönetimi: Ukrayna ordusu tüm cephe hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
Donetsk yönetimi: Ukrayna ordusu tüm cephe hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun cephe hattının tamamında eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:21+0300
2023-05-15T11:21+0300
2023-05-15T11:21+0300
ukrayna krizi
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donetsk
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teçhizat
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe temaslarının olduğu hattın tamamında eylemlerini yoğunlaştırdığını söyledi. Puşilin, “Bu henüz çok fazla konuşulan o karşı taarruz değil. Düşmanın mevzilerimizi yoklamaya çalıştığını, bazı bölgelerde çatışarak keşif yapmaya çalıştığını görüyoruz” diye konuştu. Artyomovsk’taki (Bahmut) gelişmelere de değinen Puşilin, ‘kesinlikle olumlu gelişmelerin olduğunu’, Rus hücum birliklerinin ilerlediklerini ve ‘kentin kurtuluşunu mantıksal sonucuna doğru yaklaştırdıklarını’ ifade etti. ‘Avdeyevka ve Artyomovsk yönlerinde Batı’nın yeni teçhizatı görüldü’ Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı son teslimatlarda yer alan yeni teçhizatın, özellikle de zırhlı personel taşıyıcılarının temas hattında görüldüğü bilgisini veren Puşilin, “Son raporlarda Avdeyevka, Artyomovsk yönlerinde Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı son teslimatlarda yer alan zırhlı personel taşıyıcılarını da, diğer teknik bileşenleri de görüyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Yeni teçhizatlar üzerinde ‘çalışmayı’ öğreniyoruz, birliklerimiz bu mücadeleye hazır.” Rus ordu birliklerinin Avdeyevka ve Maryinka yönlerinde başarıyla ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Puşilin, bu yöndeki mevzilerde daha avantajlı hale gelindiğini, Maryinka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son birkaç günde ilerlemeye çalışsa da bu girişimlerinde başarısız olduklarını sözlerine ekledi.
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ukrayna, donetsk, rusya, teçhizat
ukrayna, donetsk, rusya, teçhizat
Donetsk yönetimi: Ukrayna ordusu tüm cephe hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun cephe hattının tamamında eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe temaslarının olduğu hattın tamamında eylemlerini yoğunlaştırdığını söyledi.
Puşilin, “Bu henüz çok fazla konuşulan o karşı taarruz değil. Düşmanın mevzilerimizi yoklamaya çalıştığını, bazı bölgelerde çatışarak keşif yapmaya çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.
Artyomovsk’taki (Bahmut) gelişmelere de değinen Puşilin, ‘kesinlikle olumlu gelişmelerin olduğunu’, Rus hücum birliklerinin ilerlediklerini ve ‘kentin kurtuluşunu mantıksal sonucuna doğru yaklaştırdıklarını’ ifade etti.
‘Avdeyevka ve Artyomovsk yönlerinde Batı’nın yeni teçhizatı görüldü’
Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı son teslimatlarda yer alan yeni teçhizatın, özellikle de zırhlı personel taşıyıcılarının temas hattında görüldüğü bilgisini veren Puşilin, “Son raporlarda Avdeyevka, Artyomovsk yönlerinde Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı son teslimatlarda yer alan zırhlı personel taşıyıcılarını da, diğer teknik bileşenleri de görüyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Yeni teçhizatlar üzerinde ‘çalışmayı’ öğreniyoruz, birliklerimiz bu mücadeleye hazır.”
Rus ordu birliklerinin Avdeyevka ve Maryinka yönlerinde başarıyla ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Puşilin, bu yöndeki mevzilerde daha avantajlı hale gelindiğini, Maryinka bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son birkaç günde ilerlemeye çalışsa da bu girişimlerinde başarısız olduklarını sözlerine ekledi.