Deprem nedeniyle tepe çöktü, köylerin manzarası değişti

© AA Köy sakinlerinden Abuzer Tufan ise depremden önce uzaktan bakınca Boyundere köyünün ışıklarını dahi göremediklerini ifade etti. Tepenin çökmesiyle evinin balkonundan ışıkları görmeye başladığını belirten Tufan, "Yanımdakilere sordum, 'Boyundere önceden hiç görünmüyordu, şimdi görünüyor, siz de farkında mısınız?' dedim. Onlar da farkına vardıklarını söylediler. Köyümüzün 'Yamaç Tepeleri' dediğimiz eski bağları çökmüş, o yüzden görmeye başlamışız. Şimdi net görüyoruz, eskiden hiç göremiyorduk" dedi.