https://sputniknews.com.tr/20230515/davutoglu-gun-tereddut-gunu-degil-biz-bitti-demeden-bu-surec-bitmez-1071138848.html

Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu süreç bitmez

Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu süreç bitmez

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Gün tereddüt günü değil. 13 gün boyunca kendimizi daha iyi anlatacağız. Biz bitti demeden bu süreç bitmez" dedi. Saadet... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:38+0300

2023-05-15T19:38+0300

2023-05-15T19:38+0300

2023 türkiye seçimleri

ahmet davutoğlu

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından bir video paylaştı.Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa statükoya hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını belirtti.Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır." dedi.

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2023

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ahmet davutoğlu