https://sputniknews.com.tr/20230515/cin-merkez-bankasi-faizi-sabit-tuttu-1071116358.html

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBoC), gösterge faiz konumundaki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2.75'te sabit... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T12:49+0300

2023-05-15T12:49+0300

2023-05-15T12:49+0300

ekonomi

çin

çin halk cumhuriyeti

çin merkez bankası (pboc)

faiz

karar

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Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, MLF faiz oranının, yüzde 2.75'te sabit bırakıldığı belirtildi. Piyasalarda söz konusu faiz oranına ilişkin beklenti değiştirilmemesi yönündeydi.Açıklamada, faiz oranlarının 'makul' ve 'uygun' tutulacağı bildirildi.Banka'nın, mali risklerin azaltılacağı, konut fiyatları ve beklentilerin istikrarlı hale getirileceğini vurguladığı aktarılan açıklamada, yurt dışından gelen risklerin Çin'e yayılmasının engelleneceği vurgulandı. Açıklamada, "Yuanı öteki para birimlerine karşı istikrarlı şekilde koruyacağız" denildi.Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, art arda 6 aydır faizi sabit tutarken, mayısta 100 milyar yuan tutarında Orta Vadeli Kredi Kolaylığı yerine 125 milyar yuan kredi vererek bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağlamış oldu.Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı ülkede, gelecek aylarda parasal genişlemesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230515/abden-turkiye-icin-buyume-tahmini-1071113825.html

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