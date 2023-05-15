https://sputniknews.com.tr/20230515/chpli-oztrak-cumhurbaskanligi-secimlerinin-ikinci-tura-kaldigi-kesinlesmistir-1071119270.html
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşmiştir
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşmiştir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.tura kaldığını söyledi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T13:45+0300
2023-05-15T13:45+0300
2023-05-15T13:47+0300
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faik öztrak
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşmiştir
13:45 15.05.2023 (güncellendi: 13:47 15.05.2023) Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.tura kaldığını söyledi.