https://sputniknews.com.tr/20230515/cenk-tosundan-transfer-aciklamasi-ayrilmam-icin-hicbir-sebep-yok-1071130752.html

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Ayrılmam için hiçbir sebep yok

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Ayrılmam için hiçbir sebep yok

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, transfer teklifleri geldiğini ancak kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdüreceğini söyledi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:49+0300

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spor

cenk tosun

transfer

beşiktaş

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Cenk Tosun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü, takımdan ayrılmayacağını ve kariyerini Beşiktaş'ta sürdüreceğini söyledi.'Beşiktaş’ta devam etmeye kararlıyım'Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamalarında Cenk Tosun, "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmam için hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş’ta devam etmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta süre alan Cenk Tosun, 16 gol ve 4 asist kaydetti.Siyah-beyazlı takımla 3 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan golcü oyuncu sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220702/besiktas-cenk-tosun-ile-anlasmaya-vardi-1058236137.html

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cenk tosun, transfer, beşiktaş