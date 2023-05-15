https://sputniknews.com.tr/20230515/butce-nisanda-1325-milyar-tl-acik-verdi-1071124729.html
Bütçe nisan ayında 132.5 milyar TL açık verdi
Bütçe nisan ayında 132.5 milyar TL açık verdi
Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 132.5 milyar TL, ilk 4 ayda 382.5 milyar TL açık verdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:24+0300
2023-05-15T15:24+0300
2023-05-15T15:24+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
bütçe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.Buna göre, nisan ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63.3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86.9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.Ocak-Nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83.9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.B öylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, bütçe
hazine ve maliye bakanlığı, bütçe
Bütçe nisan ayında 132.5 milyar TL açık verdi
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Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 132.5 milyar TL, ilk 4 ayda 382.5 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, nisan ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63.3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86.9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.
Ocak-Nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı.
Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83.9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.B öylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.