https://sputniknews.com.tr/20230515/butce-nisanda-1325-milyar-tl-acik-verdi-1071124729.html

Bütçe nisan ayında 132.5 milyar TL açık verdi

Bütçe nisan ayında 132.5 milyar TL açık verdi

Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 132.5 milyar TL, ilk 4 ayda 382.5 milyar TL açık verdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T15:24+0300

2023-05-15T15:24+0300

2023-05-15T15:24+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

bütçe

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.Buna göre, nisan ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63.3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86.9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.Ocak-Nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83.9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.B öylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.

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hazine ve maliye bakanlığı, bütçe