https://sputniknews.com.tr/20230515/bisam-aclik-siniri-nisanda-9-bin-800-lirayi-gecti-1071140455.html

BİSAM: Açlık sınırı nisanda 9 bin 800 lirayı geçti

BİSAM: Açlık sınırı nisanda 9 bin 800 lirayı geçti

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), nisan ayında açlık sınırını 9 bin 814 lira, yoksulluk sınırını ise 33 bin 948 lira olarak hesapladı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T20:58+0300

2023-05-15T20:58+0300

2023-05-15T20:58+0300

birleşik metal-iş araştırma merkezi (bisam)

ekonomi

açlık

açlık sınırı

yoksulluk

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BİSAM verilerine göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti nisanda 327 liraya yükseldi.Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 665 lira olarak tespit edildi. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 558, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 769, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1822 lira oldu.Sadece gıda harcaması yaklaşık 10 bin TL tutuyorSağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 9 bin 814 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 33 bin 948 liraya ulaşmakta.Günlük harcamalarda Nisan 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,78 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmakta. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 70.05 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 54.93 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19.19 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 7.81, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.13 lira harcama yapılması gerekmekte.Süt ve süt ürünler ilk sıradaDaha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35,1 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29.5 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.9'dur. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.7 olarak hesaplandı.Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemli.

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birleşik metal-iş araştırma merkezi (bisam), açlık, açlık sınırı, yoksulluk