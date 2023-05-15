https://sputniknews.com.tr/20230515/berlinin-merkezindeki-ukrayna-bayragi-alman-siyasileri-kizdirdi-1071128847.html
Berlin'in merkezindeki Ukrayna bayrağı Alman siyasileri kızdırdı
Berlin'in merkezindeki Ukrayna bayrağı Alman siyasileri kızdırdı
Alman basınında yer alan habere göre Sol Parti Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Ukrayna bayrağının asılmasını teklif etmesi nedeniyle kendini bir... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:18+0300
2023-05-15T16:18+0300
2023-05-15T16:18+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
bayrak
sol parti
tageszeitung
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Die Tageszeitung gazetesinin haberine göre, Sol Parti'nin Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Berlin’de düzenlenecek olan kongre öncesinde partinin başkentte yer alan genel merkezi binasına Ukrayna bayrağı asılması önerisinin ardından kendini bir skandalın tam ortasında buldu.Makalede, “Parti Kongresi’nin arifesinde Sol Parti'de hararetli bir tartışma alevleniyor: Karl Liebknecht Evi’nde Ukrayna bayrağı asılı olmalı mı?” ifadelerine yer verildi.Wohlfeil’in dava arkadaşları ise binaya Almanca, Rusça ve Ukraynaca savaş karşıtı sloganlar içeren bir ‘barış bayrağının’ asılmasını teklif etti.Politikacının bayrak girişimi internet kullanıcılarının da hoşuna gitmedi. Kullanıcılara göre Marksist Liebknecht, bu fikirden dolayı ‘mezarında ters dönüyor’. Yorum yapanlardan biri ise iğneleyici bir tavırla Sol Parti’nin ofisinin dayanışma göstergesi olarak ‘Stepan Bandera Evi’ olarak yeniden adlandırılmasını önerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-basbakaninin-moskovanin-baris-onerileri-kabul-edilemez-sozlerine-rusyadan-kinama-1071121599.html
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almanya, ukrayna, bayrak, sol parti, tageszeitung
Berlin'in merkezindeki Ukrayna bayrağı Alman siyasileri kızdırdı
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Alman basınında yer alan habere göre Sol Parti Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Ukrayna bayrağının asılmasını teklif etmesi nedeniyle kendini bir skandalın ortasında buldu.
Die Tageszeitung gazetesinin haberine göre, Sol Parti'nin Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Berlin’de düzenlenecek olan kongre öncesinde partinin başkentte yer alan genel merkezi binasına Ukrayna bayrağı asılması önerisinin ardından kendini bir skandalın tam ortasında buldu.
Makalede, “Parti Kongresi’nin arifesinde Sol Parti'de hararetli bir tartışma alevleniyor: Karl Liebknecht Evi’nde Ukrayna bayrağı asılı olmalı mı?” ifadelerine yer verildi.
Wohlfeil’in dava arkadaşları ise binaya Almanca, Rusça ve Ukraynaca savaş karşıtı sloganlar içeren bir ‘barış bayrağının’ asılmasını teklif etti.
Politikacının bayrak girişimi internet kullanıcılarının da hoşuna gitmedi. Kullanıcılara göre Marksist Liebknecht, bu fikirden dolayı ‘mezarında ters dönüyor’. Yorum yapanlardan biri ise iğneleyici bir tavırla Sol Parti’nin ofisinin dayanışma göstergesi olarak ‘Stepan Bandera Evi’ olarak yeniden adlandırılmasını önerdi.