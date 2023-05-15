https://sputniknews.com.tr/20230515/berlinin-merkezindeki-ukrayna-bayragi-alman-siyasileri-kizdirdi-1071128847.html

Berlin'in merkezindeki Ukrayna bayrağı Alman siyasileri kızdırdı

Berlin'in merkezindeki Ukrayna bayrağı Alman siyasileri kızdırdı

Alman basınında yer alan habere göre Sol Parti Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Ukrayna bayrağının asılmasını teklif etmesi nedeniyle kendini bir... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:18+0300

2023-05-15T16:18+0300

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ukrayna krizi

almanya

ukrayna

bayrak

sol parti

tageszeitung

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Die Tageszeitung gazetesinin haberine göre, Sol Parti'nin Berlin Grup Başkanı Philipp Wohlfeil, Berlin’de düzenlenecek olan kongre öncesinde partinin başkentte yer alan genel merkezi binasına Ukrayna bayrağı asılması önerisinin ardından kendini bir skandalın tam ortasında buldu.Makalede, “Parti Kongresi’nin arifesinde Sol Parti'de hararetli bir tartışma alevleniyor: Karl Liebknecht Evi’nde Ukrayna bayrağı asılı olmalı mı?” ifadelerine yer verildi.Wohlfeil’in dava arkadaşları ise binaya Almanca, Rusça ve Ukraynaca savaş karşıtı sloganlar içeren bir ‘barış bayrağının’ asılmasını teklif etti.Politikacının bayrak girişimi internet kullanıcılarının da hoşuna gitmedi. Kullanıcılara göre Marksist Liebknecht, bu fikirden dolayı ‘mezarında ters dönüyor’. Yorum yapanlardan biri ise iğneleyici bir tavırla Sol Parti’nin ofisinin dayanışma göstergesi olarak ‘Stepan Bandera Evi’ olarak yeniden adlandırılmasını önerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-basbakaninin-moskovanin-baris-onerileri-kabul-edilemez-sozlerine-rusyadan-kinama-1071121599.html

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