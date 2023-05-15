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SON DAKİKA | Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Türk milleti demokrasi dersi vermiştir
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/bahceliden-secim-degerlendirmesi--1071134804.html
Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Türk milleti demokrasi dersi vermiştir
Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Türk milleti demokrasi dersi vermiştir
MHP Genel Başkanı Devlet "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:30+0300
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2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti. Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.Açıklama şu şekilde:
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Bahçeli'den seçim değerlendirmesi: Türk milleti demokrasi dersi vermiştir

18:30 15.05.2023 (güncellendi: 18:35 15.05.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti.
Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.
Açıklama şu şekilde:
"14 Mayıs 2023 tarihinde yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Türk siyaset ve demokrasi hayatımız açısından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye’nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir. Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir. Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tüm seçim çevrelerinde birkaç müessif hadise dışında huzur ve emniyet içinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın açıklamalarına binaen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aranılan çoğunluk gerçekleşmediğinden dolayı ikinci turun 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu karara riayet etmenin yanı sıra şüphesiz hürmetkârdır. Sandık sonuçlarına bağlılığımız, demokrasi namusuna sadakatimiz tartışmasızdır. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir. Beklentimiz ve inancımız budur. TBMM’de Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu dikkate alındığında Türkiye’mizin siyasi anlaşmazlık ve kriz girdabına düşmemesi için 13’üncü Cumhurbaşkanı’nın buna müzahir seçilmesi de hayat memat konusudur. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası bunu gerektirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaşmış; hain, haif ve hasmane kuşatma yarılmıştır. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğin sahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur. Cumhur İttifakı TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle üstünlüğünü tescillemiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye kazanmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır. Devlet ve Milletiyle Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye iradesi milletimizin onayını almıştır. Unutulmamalıdır ki Türk milliyetçiliğinin, milli kucaklaşma ve kardeşlik hissiyatının adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Hiç kimse konjoktürel oyların akışını yanlışa yormamalı, kendisine güç vehmetme yanılgısına kapılmamalıdır. Türk milleti, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne güçlü ve göz alıcı bir destek vermiştir. Ayrıca milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da pekiştirmiştir. Türkiye’yi hedefine alan alçak senaryolar, karanlık kampanyalar, kirli ve kindar propagandalar buruşturulup atılmakla birlikte sonuçsuz kalmıştır. 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz, ne kadar itibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir. Sipariş anketlerle Milliyetçi Hareket Partisi’nin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir. Müteakiben küresel medyanın beyhude çırpınışları akamete uğramıştır. Kullanılan oyların sayım işlemi devam ederken öndeyiz, kazanıyoruz mesajları verenlerin acizlikleri ve maksatlı açıklamaları hiç kimsenin gözünden de kaçmamıştır. Nihayetinde demokrasi muhaliflerinin maskesi düşmüştür. Mağlubiyetin neden olduğu telaşla milli iradeye hazımsız ve hürmetsiz tavır sergileyenlerin hüviyeti bellidir. Bu zillete düşenlerin milletimizin seçimine karşı gösterdikleri iflah olmaz karşıtlık hastalık ve husumet düzeyine çıkmıştır. Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenler aynı şekilde demokrasinin karşı cephesi haline gelmişlerdir. Bunların bölücü terör örgütüyle emel, eylem ve hedef birlikteliği de çok şükür çuvallamıştır. Bunun yanında emperyalizmin dayatma, tazyik ve telkinleri milli iradeye sökmemiştir.Dünya’da 2023 yılının en mühim seçimi Türkiye’de yapılmış, Türk milleti kurulan tuzakları, atılan iftiraları, yapılan suçlamaları, kriz ve kaos müelliflerini çiğneyip geleceği kucaklama iradesini göstermiştir. Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmıştır. Türk milleti birliğine, dirliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna gölge düşürmemiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılının kapısı ardına kadar aralanmıştır. 14 Mayıs demokrasi zaferiyle Cumhuriyet’in yeni yüzyılı güvenceye kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü cumhurun müstesna başarısıyla taçlanacaktır. Niyazımız ve temennimiz odur ki, 28 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye’mizin gelecek beş yılı emin ve milli bir duruşa emanet edilecektir. Bundan sonra Türkiye’yi daha da büyütme ve kalkındırma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Lider Ülke Türkiye gayemiz mutlaka hayata geçecektir. Hiçbir vatandaşımız dışlanmayacak, mağdur ve mahzun edilmeyecektir. Hep birlikte Türkiye’yiz inanç ve iradesi yeni yüzyılın mimarı olacaktır. Bozgunda fetih rüyası görenler hayal kırıklığı eşliğinde siyasete elbette bir daha geri dönmemek üzere veda edeceklerdir. Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi ekmek için fırsat kollayanlar layık oldukları müstahak cevabı Milletvekili Genel Seçiminde almışlar, aynısına da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda şahit olacaklardır. Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüksek karakterli milli mücadelesine Allah’ın izniyle devam edecektir. Cumhur İttifakı bundan sonraki beş yılın ve Cumhuriyet’in yeni yüzyılının güvencesi ve siyasi gücü olacaktır. İnanıyor ve samimiyetle ifade ediyorum ki, zalimlere taşeronluk yapanlar, terör örgütleriyle ortaklık kuranlar mutlaka kaybedecek, bununla birlikte kazanan, zafere ulaşan 85 milyon Türk vatandaşı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, en başta egemenliğin sahibi aziz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Partimize ve Cumhur İttifakı’na destek vermelerinden dolayı bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve seçilen milletvekillerimizi de gönülden kutluyorum. 28 Mayıs 2023 tarihinde hep birlikte Türkiye’yiz iradesinin istikrarımızı ve istiklalimiz koruyacağına yürekten güveniyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır."
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