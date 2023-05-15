https://sputniknews.com.tr/20230515/arjantin-merkez-bankasi-faiz-oranini-600-baz-puan-artirdi-1071134767.html
Arjantin Merkez Bankası faiz oranını 600 baz puan artırdı
Arjantin Merkez Bankası faiz oranını 600 baz puan artırdı
Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 97'ye yükseltti 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:31+0300
2023-05-15T18:31+0300
2023-05-15T18:31+0300
dünya
arjantin
faiz
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Bankadan yapılan açıklamada, para politikasıfaizinin 600 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, gösterge niteliğindeki Leliq faiz oranının yüzde 97'ye yükseltildiği kaydedildi.BCRA'nın açıklamasında, kararın, yerel para birimindeki yatırımlarda pozitif reel getiriye yönelme ve finansal oynaklığın enflasyon beklentilerinin itici gücü olarak hareket etmesini önleme hedefine dayandığı aktarıldı.Açıklamada, genel fiyat seviyesinin, finans ve döviz piyasalarının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişiminin izlenmeye devam edileceği kaydedildi.
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arjantin, faiz
Arjantin Merkez Bankası faiz oranını 600 baz puan artırdı
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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 97'ye yükseltti
Bankadan yapılan açıklamada, para politikasıfaizinin 600 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, gösterge niteliğindeki Leliq faiz oranının yüzde 97'ye yükseltildiği kaydedildi.
BCRA'nın açıklamasında, kararın, yerel para birimindeki yatırımlarda pozitif reel getiriye yönelme ve finansal oynaklığın enflasyon beklentilerinin itici gücü olarak hareket etmesini önleme hedefine dayandığı aktarıldı.
Açıklamada, genel fiyat seviyesinin, finans ve döviz piyasalarının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişiminin izlenmeye devam edileceği kaydedildi.