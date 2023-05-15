https://sputniknews.com.tr/20230515/almanyada-gaz-depolama-vergisi-iki-kattan-fazla-artirilacak-1071132908.html
Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak
Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak
Almanya'da doğalgaz depolama vergisinin, temmuzdan itibaren iki kattan fazla artacağı bildirildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T17:47+0300
2023-05-15T17:47+0300
2023-05-15T17:48+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
depo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056756640_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cebba5ea34509afe8e7824baf6da1d7a.jpg
Doğalgaz piyasası operatörü Trading Hub Europe açıklamasına göre, temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megavatsaat fiyatı 0.59 eurodan 1.45 euroya yükseltilecek.Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 euro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla geçen yıl ağustosta getirilmişti.Almanya'da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.Bu arada, Avrupa'da gaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları cuma günü megavatsaat başına 32,7 avroya kadar geriledi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056756640_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8141113172e315b962fade80e474c02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, doğalgaz, depo
Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak
17:47 15.05.2023 (güncellendi: 17:48 15.05.2023) Abone ol
Almanya'da doğalgaz depolama vergisinin, temmuzdan itibaren iki kattan fazla artacağı bildirildi.
Doğalgaz piyasası operatörü Trading Hub Europe açıklamasına göre, temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megavatsaat fiyatı 0.59 eurodan 1.45 euroya yükseltilecek.
Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 euro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla geçen yıl ağustosta getirilmişti.
Almanya'da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.
Bu arada, Avrupa'da gaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları cuma günü megavatsaat başına 32,7 avroya kadar geriledi.