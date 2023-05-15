https://sputniknews.com.tr/20230515/almanyada-gaz-depolama-vergisi-iki-kattan-fazla-artirilacak-1071132908.html

Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak

Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak

Almanya'da doğalgaz depolama vergisinin, temmuzdan itibaren iki kattan fazla artacağı bildirildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T17:47+0300

2023-05-15T17:47+0300

2023-05-15T17:48+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

depo

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Doğalgaz piyasası operatörü Trading Hub Europe açıklamasına göre, temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megavatsaat fiyatı 0.59 eurodan 1.45 euroya yükseltilecek.Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 euro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla geçen yıl ağustosta getirilmişti.Almanya'da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.Bu arada, Avrupa'da gaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları cuma günü megavatsaat başına 32,7 avroya kadar geriledi.

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almanya, doğalgaz, depo