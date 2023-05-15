https://sputniknews.com.tr/20230515/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-sinan-ogani-tebrik-etti-1071100050.html
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T01:05+0300
2023-05-15T01:05+0300
2023-05-15T01:05+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
binali yıldırım
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Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.
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sinan oğan, binali yıldırım
sinan oğan, binali yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.