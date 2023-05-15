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ABD'li bir milletvekilinin ofisinde görev yapan iki kişi saldırıya uğradı
ABD'li bir milletvekilinin ofisinde görev yapan iki kişi saldırıya uğradı
ABD'de Kongre üyesi Gerry Connolly'nin bölge ofisinde çalışan iki kişi, beyzbol sopasıyla ofise giren biri tarafından saldırıya uğradı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Connolly, yazılı açıklamasında, bu sabah elindeki beyzbol sopasıyla bir kişinin Virginia'daki bölge ofisine girerek iki çalışanına şiddet uyguladığını bildirdi.Çalışanlara şiddet uygulamadan önce saldırganın kendisini sorduğunu aktaran Demokrat Connolly, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltında olduğunu kaydetti.Connolly, ekibindeki iki kişinin hastaneye sevk edildiklerini ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti."Kongredeki en iyi ekibe sahibim" diyen Connolly, bir kişinin, seçmenlerine hizmet veren personelinin erişilebilirliğinden yararlanarak onlara saldırmasının "akıl almaz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.ABD'de son dönemde milletvekilleri, ekipleri ve yakınlarına yönelik saldırılar dikkati çekiyor.Şubat ayında bir kişi milletvekili Angie Craig'e saldırmış, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, geçen yıl San Francisco'daki evine giren bir kişinin kafasına çekiçle vurmasıyla ağır yaralanmıştı.ABD Kongre Binası Polisinin verilerine göre, 2022'de Kongre üyelerine yönelik yaklaşık 7 bin 500 doğrudan tehdit vakası yaşandı.
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abd, virginia, saldırı
abd, virginia, saldırı

ABD'li bir milletvekilinin ofisinde görev yapan iki kişi saldırıya uğradı

23:22 15.05.2023
© AP Photo / Cliff OwenGerry Connolly
Gerry Connolly - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Cliff Owen
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ABD'de Kongre üyesi Gerry Connolly'nin bölge ofisinde çalışan iki kişi, beyzbol sopasıyla ofise giren biri tarafından saldırıya uğradı.
ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Connolly, yazılı açıklamasında, bu sabah elindeki beyzbol sopasıyla bir kişinin Virginia'daki bölge ofisine girerek iki çalışanına şiddet uyguladığını bildirdi.
Çalışanlara şiddet uygulamadan önce saldırganın kendisini sorduğunu aktaran Demokrat Connolly, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltında olduğunu kaydetti.
Connolly, ekibindeki iki kişinin hastaneye sevk edildiklerini ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.
"Kongredeki en iyi ekibe sahibim" diyen Connolly, bir kişinin, seçmenlerine hizmet veren personelinin erişilebilirliğinden yararlanarak onlara saldırmasının "akıl almaz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de son dönemde milletvekilleri, ekipleri ve yakınlarına yönelik saldırılar dikkati çekiyor.
Şubat ayında bir kişi milletvekili Angie Craig'e saldırmış, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, geçen yıl San Francisco'daki evine giren bir kişinin kafasına çekiçle vurmasıyla ağır yaralanmıştı.
ABD Kongre Binası Polisinin verilerine göre, 2022'de Kongre üyelerine yönelik yaklaşık 7 bin 500 doğrudan tehdit vakası yaşandı.
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