https://sputniknews.com.tr/20230515/abden-turkiye-icin-buyume-tahmini-1071113825.html
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
AB Komisyonu raporunda Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T12:00+0300
2023-05-15T12:00+0300
2023-05-15T12:00+0300
ekonomi
ab komisyonu
büyüme
enflasyon
rapor
türkiye
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AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar' raporu yayımlandı.Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1.7, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1.1 ve 2024'te yüzde 1.6 büyüyeceği öngörüldü. Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0.2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5.6'dan yüzde 5.8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6.4'ten yüzde 6.7'ye çıkartıldı.Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0.5 ve Estonya'nın yüzde 0.4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0.2, Fransa'nın yüzde 0.7, İtalya'nın yüzde 1.2 ve İspanya'nın yüzde 1.9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6.8, Fransa'da yüzde 5.5, İtalya'da yüzde 6.1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.
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ab komisyonu, büyüme, enflasyon, rapor, türkiye
ab komisyonu, büyüme, enflasyon, rapor, türkiye
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
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AB Komisyonu raporunda Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.
AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar' raporu yayımlandı.
Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1.7, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1.1 ve 2024'te yüzde 1.6 büyüyeceği öngörüldü.
Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0.2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.
AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5.6'dan yüzde 5.8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6.4'ten yüzde 6.7'ye çıkartıldı.
Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.
Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0.5 ve Estonya'nın yüzde 0.4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0.2, Fransa'nın yüzde 0.7, İtalya'nın yüzde 1.2 ve İspanya'nın yüzde 1.9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6.8, Fransa'da yüzde 5.5, İtalya'da yüzde 6.1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.
Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.