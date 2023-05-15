https://sputniknews.com.tr/20230515/abden-turkiye-icin-buyume-tahmini-1071113825.html

AB'den Türkiye için büyüme tahmini

AB'den Türkiye için büyüme tahmini

AB Komisyonu raporunda Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T12:00+0300

2023-05-15T12:00+0300

2023-05-15T12:00+0300

ekonomi

ab komisyonu

büyüme

enflasyon

rapor

türkiye

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AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar' raporu yayımlandı.Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1.7, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1.1 ve 2024'te yüzde 1.6 büyüyeceği öngörüldü. Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0.2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5.6'dan yüzde 5.8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6.4'ten yüzde 6.7'ye çıkartıldı.Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0.5 ve Estonya'nın yüzde 0.4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0.2, Fransa'nın yüzde 0.7, İtalya'nın yüzde 1.2 ve İspanya'nın yüzde 1.9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6.8, Fransa'da yüzde 5.5, İtalya'da yüzde 6.1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.

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ab komisyonu, büyüme, enflasyon, rapor, türkiye