https://sputniknews.com.tr/20230515/abd-disisleri-bakanligindan-turkiye-secimleri-degerlendirmesi-1071144125.html

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye seçimleri değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye seçimleri değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye’nin eskiye dayanan ve gurur... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T23:10+0300

2023-05-15T23:10+0300

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dünya

vedant patel

seçim

abd dışişleri bakanlığı

abd

türkiye

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları gündeme geldi.Seçim sonuçlarına yönelik tutumlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Patel, ABD'nin uzun süredir müttefiki Türkiye ile derin ortaklığı olduğunu ve iki ülke arasında iletişimin önemini vurguladı.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlatan Patel, "Seçimi izlemeye devam ediyoruz. Genel olarak Türk halkını katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca yeni parlamentoyu da tebrik ediyoruz. Kim kazanırsa onunla çalışacağız" ifadesini kullandı.AA muhabirinin "Türkiye'de çekişmeli seçim süreci yaşandı. Katılım yüzde 90’a yaklaştı. Erdoğan en yakın rakibine 5 puan fark attı. Sizin Türkiye'de seçim atmosferi ve seçimle ilgili değerlendirmeniz nedir?” sorusuna karşılık Patel şunları söyledi:​​​​​​​Patel, favori adayının kim olduğu sorusu üzerine seçimde herhangi bir adayı desteklemediklerini, seçilen cumhurbaşkanı ile ilişkileri derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

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vedant patel, seçim, abd dışişleri bakanlığı, abd, türkiye