https://sputniknews.com.tr/20230515/abd-baskani-bidendan-turkiyedeki-secimlere-dair-ilk-yorum-1071110594.html
ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'deki seçimlere dair ilk yorum
ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'deki seçimlere dair ilk yorum
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına ayak üstü bir açıklamada bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:00+0300
2023-05-15T11:00+0300
2023-05-15T11:00+0300
2023 türkiye seçimleri
abd
joe biden
bisiklet
türkiye
seçim
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TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.
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abd, joe biden, bisiklet, türkiye, seçim
abd, joe biden, bisiklet, türkiye, seçim
ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'deki seçimlere dair ilk yorum
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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına ayak üstü bir açıklamada bulundu.
TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.