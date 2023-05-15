https://sputniknews.com.tr/20230515/abd-baskani-bidendan-turkiyedeki-secimlere-dair-ilk-yorum-1071110594.html

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'deki seçimlere dair ilk yorum

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'deki seçimlere dair ilk yorum

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına ayak üstü bir açıklamada bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T11:00+0300

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2023 türkiye seçimleri

abd

joe biden

bisiklet

türkiye

seçim

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TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.

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abd, joe biden, bisiklet, türkiye, seçim