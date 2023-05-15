28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?

© AA Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi heyeti, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Siyasi parti heyetlerini HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan (sağ 3), Parti Meclisi (PM) Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan (sağ 2) ve Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Çağdaş Küpeli (sağda) karşıladı. Ziyarette, DEVA Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin (sol 3), Aysun Hatipoğlu (sol 2) ve Mustafa Uçak (solda) yer aldı. ( HDP - Anadolu Ajansı )