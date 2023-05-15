28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?
© AARamazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi heyeti, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Siyasi parti heyetlerini HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan (sağ 3), Parti Meclisi (PM) Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan (sağ 2) ve Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Çağdaş Küpeli (sağda) karşıladı. Ziyarette, DEVA Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin (sol 3), Aysun Hatipoğlu (sol 2) ve Mustafa Uçak (solda) yer aldı. ( HDP - Anadolu Ajansı )
© AA
Geçici seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Sırrı Sakık, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai Temelli, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti’nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yerini aldı.
YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı.
Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti’den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM’de görev alacak. İşte 28. Dönem’de Yeşil Sol Parti’yi TBMM’de temsil edecek o isimler:
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ - Adana
SIRRI SAKIK - Ağrı
NEJLA DEMİR - Ağrı
HEVAL BOZDAĞ - Ağrı
HAKKI SARUHAN OLUÇ - Antalya
ÖMER FARUK HÜLAKÜ - Bingöl
HÜSEYİN OLAN - Bitlis
SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP - Bitlis
BERDAN ÖZTÜRK - Diyarbakır
HALİDE TÜRKOĞLU - Diyarbakır
OSMAN CENGİZ ÇANDAR - Diyarbakır
ADALET KAYA - Diyarbakır
SERHAT EREN - Diyarbakır
SEVİLAY ÇELENK ÖZEN - Diyarbakır
MEHMET KAMAÇ - Diyarbakır
CEYLAN AKÇA CUPOLO - Diyarbakır
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ - Erzurum
SEVDA KARACA DEMİR - Gaziantep
VEZİR COŞKUN PARLAK - Hakkari
ÖZNUR BARTİN - Hakkari
ONUR DÜŞÜNMEZ - Hakkari
ALİ BOZAN - Mersin
PERİHAN KOCA - Mersin
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT -Kars
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - Kocaeli
SALİHE AYDENİZ - Mardin
KAMURAN TANHAN -Mardin
BERİTAN GÜNEŞ ALTIN - Mardin
GEORGE ASLAN - Mardin
SEZAİ TEMELLİ - Muş
SÜMEYYE BOZ - Muş
TUNCER BAKIRHAN - Siirt
SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ - Siirt
AYTEN KORDU - Tunceli
MİTHAT SANCAR - Şanlıurfa
ÖMER ÖCALAN - Şanlıurfa
DİLAN KUNT AYAN - Şanlıurfa
FERİT ŞENYAŞAR - Şanlıurfa
PERVİN BULDAN - Van
ZÜLKÜF UÇAR - Van
GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT - Van
SİNAN ÇİFTYÜREK - Van
GÜLDEREN VARLİ - Van
MAHMUT DİNDAR - Van
KESKİN BAYINDIR - Batman
ZEYNEP ODUNCU - Batman
MEHMET RÜŞTÜ - Batman
NURTEN ERTUĞRUL - Batman
NEVROZ UYSAL ASLAN - Şırnak
MEHMET ZEKİ İRMEZ - Şırnak
AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI - Şırnak
YILMAZ HUN - Iğdır
SIRRI SÜREYYA ÖNDER - İstanbul
KEZİBAN KONUKCU KOK - İstanbul
CENGİZ ÇİÇEK - İstanbul
ÖZGÜL SAKİ - İstanbul
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR - İstanbul
İSKENDER BAYHAN - İstanbul
ÇİÇEK OTLU - İstanbul
CELAL FIRAT - İstanbul
BURCUGÜL ÇUBUK - İzmir
İBRAHİM AKIN – İzmir