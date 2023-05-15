28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
06:30
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
06:45
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Varşova Paktı Kuruluşunun Yıldönümü
07:01
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
07:15
5 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
07:40
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
07:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
08:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
08:10
4 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
08:20
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
09:01
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
09:30
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
10:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
10:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
13:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
13:37
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
13:44
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
14:24
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
14:45
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
14:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/28-donem-yesil-sol-parti-milletvekilleri-kimler-oldu-1071124869.html
28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?
28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?
Geçici seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Sırrı Sakık, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai Temelli, Pervin... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:43+0300
2023-05-15T15:43+0300
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
milletvekili
milletvekili adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070060047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1b637733f6d2fb46e16e9adb07a7ac7.jpg
YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti’den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM’de görev alacak. İşte 28. Dönem’de Yeşil Sol Parti’yi TBMM’de temsil edecek o isimler:TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ - AdanaSIRRI SAKIK - AğrıNEJLA DEMİR - AğrıHEVAL BOZDAĞ - AğrıHAKKI SARUHAN OLUÇ - AntalyaÖMER FARUK HÜLAKÜ - BingölHÜSEYİN OLAN - BitlisSEMRA ÇAĞLAR GÖKALP - BitlisBERDAN ÖZTÜRK - DiyarbakırHALİDE TÜRKOĞLU - DiyarbakırOSMAN CENGİZ ÇANDAR - DiyarbakırADALET KAYA - DiyarbakırSERHAT EREN - DiyarbakırSEVİLAY ÇELENK ÖZEN - DiyarbakırMEHMET KAMAÇ - DiyarbakırCEYLAN AKÇA CUPOLO - DiyarbakırMERAL DANIŞ BEŞTAŞ - ErzurumSEVDA KARACA DEMİR - GaziantepVEZİR COŞKUN PARLAK - HakkariÖZNUR BARTİN - HakkariONUR DÜŞÜNMEZ - HakkariALİ BOZAN - MersinPERİHAN KOCA - MersinGÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT -KarsÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - KocaeliSALİHE AYDENİZ - MardinKAMURAN TANHAN -MardinBERİTAN GÜNEŞ ALTIN - MardinGEORGE ASLAN - MardinSEZAİ TEMELLİ - MuşSÜMEYYE BOZ - MuşTUNCER BAKIRHAN - SiirtSABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ - SiirtAYTEN KORDU - TunceliMİTHAT SANCAR - ŞanlıurfaÖMER ÖCALAN - ŞanlıurfaDİLAN KUNT AYAN - ŞanlıurfaFERİT ŞENYAŞAR - ŞanlıurfaPERVİN BULDAN - VanZÜLKÜF UÇAR - VanGÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT - VanSİNAN ÇİFTYÜREK - VanGÜLDEREN VARLİ - VanMAHMUT DİNDAR - VanKESKİN BAYINDIR - BatmanZEYNEP ODUNCU - BatmanMEHMET RÜŞTÜ - BatmanNURTEN ERTUĞRUL - BatmanNEVROZ UYSAL ASLAN - ŞırnakMEHMET ZEKİ İRMEZ - ŞırnakAYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI - ŞırnakYILMAZ HUN - IğdırSIRRI SÜREYYA ÖNDER - İstanbulKEZİBAN KONUKCU KOK - İstanbulCENGİZ ÇİÇEK - İstanbulÖZGÜL SAKİ - İstanbulÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR - İstanbulİSKENDER BAYHAN - İstanbulÇİÇEK OTLU - İstanbulCELAL FIRAT - İstanbulBURCUGÜL ÇUBUK - İzmirİBRAHİM AKIN – İzmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070060047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b29b66045ea2173ff30c627089c7dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
28. dönem yeşil sol parti milletvekilleri kim,yeşil sol milletvekilleri,yeşil sol kim milletvekili oldu
28. dönem yeşil sol parti milletvekilleri kim,yeşil sol milletvekilleri,yeşil sol kim milletvekili oldu

28. Dönem Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler oldu?

15:43 15.05.2023
© AARamazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi heyeti, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Siyasi parti heyetlerini HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan (sağ 3), Parti Meclisi (PM) Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan (sağ 2) ve Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Çağdaş Küpeli (sağda) karşıladı. Ziyarette, DEVA Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin (sol 3), Aysun Hatipoğlu (sol 2) ve Mustafa Uçak (solda) yer aldı. ( HDP - Anadolu Ajansı )
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi heyeti, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Siyasi parti heyetlerini HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan (sağ 3), Parti Meclisi (PM) Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan (sağ 2) ve Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Çağdaş Küpeli (sağda) karşıladı. Ziyarette, DEVA Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin (sol 3), Aysun Hatipoğlu (sol 2) ve Mustafa Uçak (solda) yer aldı. ( HDP - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Geçici seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı. Sırrı Sakık, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai Temelli, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti’nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yerini aldı.
YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Yeşil Sol Parti Meclis’e 62 milletvekili göndermeye hak kazandı.
Geçici sonuçlara göre Yeşil Sol Parti’den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM’de görev alacak. İşte 28. Dönem’de Yeşil Sol Parti’yi TBMM’de temsil edecek o isimler:
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ - Adana
SIRRI SAKIK - Ağrı
NEJLA DEMİR - Ağrı
HEVAL BOZDAĞ - Ağrı
HAKKI SARUHAN OLUÇ - Antalya
ÖMER FARUK HÜLAKÜ - Bingöl
HÜSEYİN OLAN - Bitlis
SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP - Bitlis
BERDAN ÖZTÜRK - Diyarbakır
HALİDE TÜRKOĞLU - Diyarbakır
OSMAN CENGİZ ÇANDAR - Diyarbakır
ADALET KAYA - Diyarbakır
SERHAT EREN - Diyarbakır
SEVİLAY ÇELENK ÖZEN - Diyarbakır
MEHMET KAMAÇ - Diyarbakır
CEYLAN AKÇA CUPOLO - Diyarbakır
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ - Erzurum
SEVDA KARACA DEMİR - Gaziantep
VEZİR COŞKUN PARLAK - Hakkari
ÖZNUR BARTİN - Hakkari
ONUR DÜŞÜNMEZ - Hakkari
ALİ BOZAN - Mersin
PERİHAN KOCA - Mersin
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT -Kars
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - Kocaeli
SALİHE AYDENİZ - Mardin
KAMURAN TANHAN -Mardin
BERİTAN GÜNEŞ ALTIN - Mardin
GEORGE ASLAN - Mardin
SEZAİ TEMELLİ - Muş
SÜMEYYE BOZ - Muş
TUNCER BAKIRHAN - Siirt
SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ - Siirt
AYTEN KORDU - Tunceli
MİTHAT SANCAR - Şanlıurfa
ÖMER ÖCALAN - Şanlıurfa
DİLAN KUNT AYAN - Şanlıurfa
FERİT ŞENYAŞAR - Şanlıurfa
PERVİN BULDAN - Van
ZÜLKÜF UÇAR - Van
GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT - Van
SİNAN ÇİFTYÜREK - Van
GÜLDEREN VARLİ - Van
MAHMUT DİNDAR - Van
KESKİN BAYINDIR - Batman
ZEYNEP ODUNCU - Batman
MEHMET RÜŞTÜ - Batman
NURTEN ERTUĞRUL - Batman
NEVROZ UYSAL ASLAN - Şırnak
MEHMET ZEKİ İRMEZ - Şırnak
AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI - Şırnak
YILMAZ HUN - Iğdır
SIRRI SÜREYYA ÖNDER - İstanbul
KEZİBAN KONUKCU KOK - İstanbul
CENGİZ ÇİÇEK - İstanbul
ÖZGÜL SAKİ - İstanbul
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR - İstanbul
İSKENDER BAYHAN - İstanbul
ÇİÇEK OTLU - İstanbul
CELAL FIRAT - İstanbul
BURCUGÜL ÇUBUK - İzmir
İBRAHİM AKIN – İzmir
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала