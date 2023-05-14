https://sputniknews.com.tr/20230514/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-oyunu-ankarada-kullandi-1071070184.html

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı. Özdağ, "İnşallah sağlıklı bir... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T15:02+0300

2023-05-14T15:02+0300

2023-05-14T15:02+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

zafer partisi

seçim

türkiye

ata ittifakı

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TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na, oğlu Alp Özdağ ile gelen Ümit Özdağ, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken seçmenlerin ilgisiyle karşılaşan Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.Özdağ, sıranın kendisine gelmesinin ardından oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah sayım sırasında herhangi bir huzursuzluk olmadan Türkiye bu süreci aşacak ve yarın bütün bu gerilim büyük ölçüde kontrol altına alınmış olarak, sağlıklı bir şekilde demokratik süreç devam edecek" dedi.Bir soru üzerine, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumuna ilişkin yaptığı açıklamaları da değerlendiren Özdağ, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230514/bbp-lideri-destici-oyunu-sultanbeylide-kullandi-secmenimizin-verdigi-karara-saygili-olacagiz-1071069636.html

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ümit özdağ, zafer partisi, seçim, türkiye, ata ittifakı