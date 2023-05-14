https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-baskani-yener-kurula-su-ana-kadar-yansiyan-olumsuz-durum-soz-konusu-olmamistir-1071077425.html
YSK Başkanı Yener: Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır
YSK Başkanı Yener: Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır
YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:16+0300
2023-05-14T17:16+0300
2023-05-14T17:56+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İstanbul'da oyların sayım işlemine başlandı.YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır" dedi.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK Başkanı Yener: Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır
17:16 14.05.2023 (güncellendi: 17:56 14.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
İstanbul'da oyların sayım işlemine başlandı.
YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır" dedi.