https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-baskani-yener-kurula-su-ana-kadar-yansiyan-olumsuz-durum-soz-konusu-olmamistir-1071077425.html

YSK Başkanı Yener: Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır

YSK Başkanı Yener: Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır

YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T17:16+0300

2023-05-14T17:16+0300

2023-05-14T17:56+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İstanbul'da oyların sayım işlemine başlandı.YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır" dedi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)