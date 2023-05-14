https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-baskani-acikladi-yayin-yasagi-kaldirildi-1071082366.html
YSK: Yayın yasağı kaldırıldı
YSK: Yayın yasağı kaldırıldı
YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yener, "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T18:31+0300
2023-05-14T18:31+0300
2023-05-14T18:37+0300
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ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK: Yayın yasağı kaldırıldı
18:31 14.05.2023 (güncellendi: 18:37 14.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yener, "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız" dedi.