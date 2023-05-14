https://sputniknews.com.tr/20230514/yer-bilimci-prof-dr-bingol-yedisu-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-bekliyoruz-1071046781.html

Yer bilimci Prof. Dr. Bingöl: Yedisu bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Bingöl: Yedisu bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Yer Bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, “Bingöl’ün Yedisu bölgesinde uzun zamandır bir faaliyet yok. Yani deprem oluşmamış, enerji birikimi yavaş yavaş oluyor... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T00:48+0300

2023-05-14T00:48+0300

2023-05-14T00:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bingöl

deprem

feyzi bingöl

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Şubatta iki önemli depremin meydana geldiğini belirten Deprem bilimcisi Prof. Dr. Feyzi Bingöl, son zamanlarda meydana gelen artçı depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Bingöl, Pazarcık'ta 7,7 Elbistan'da ise 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:'Adana, Adıyaman ve Malatya’daki artçı depremler devam edecektir'24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen depremlerin artçılarını da zaman zaman yaşadıklarının altını çizen Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Bu büyüklüklerdeki depremlerin artçıları 5 ile 10 yıl devam edebilir. Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman ve Malatya’da meydana gelen bu depremler artçı depremler olup devam edecektir. Ana büyüklükte bir deprem beklemiyoruz fakat artçı depremler 6 büyüklüğüne kadar da olabilir. Bu depremler Elazığ’ın oldukça Batısında kalıyor. Daha çok Malatya, Adıyaman ve Hatay’ın güneyine doğru oluşacak. Onun dışında Kayseri’de değişik faylar var o faylarda hareketlenmeler var. O bölgede 4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. Vatandaşların çok sık olarak sorduğu Malatya fayı da, Doğanşehir’den başlayıp Hekimhan’a doğru çıkarak Ovacık’a giden Malatya-Ovacık fayı var. Bu fay üzerinde çalışmalar yeterli değil ama kısa sürede büyük bir deprem üretecek faylar değil. Çünkü bu fayların hareketleri çok yavaş. Bu faylar üzerinde de zaman zaman 4 ile 5 büyüklüğünde depremler oluşabilir Elazığ’da zaten son depremden sonra binaların büyük çoğunluğu boşaltıldı. Boşaltılan binalar yıkılmamış olabilirler ama boşaltıldılar. Bundan sonra meydana gelecek 4,5 ve 5. büyüklüğünde ki depremler Elazığ’ı çok etkilemez. Sadece sarsıntıyı hissedebiliriz" şeklinde konuştu.'Bingöl’ün Yedisu ilçesi deprem oluşturmaya gebe bir bölge'Bingöl’ün Karlıova ilçesinin farklı bir bölge olduğunu da aktaran Prof. Dr. Bingöl, “Kahramanmaraş’tan bahsederken 3 levhanın birleştiğinden bahsettiysek Karlıova’da Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayının birleştiği bir yer. Doğu Anadolu fayı Karlıova’dan başlıyor Kahramanmaraş’a doğru gidiyor. Diğeri ise Karlıova’dan başlayıp İstanbul’a kadar gidiyor. Bu fayda tek bir fay değil parçalardan oluşuyor. Tek bir fay olsa ve kırılsa onu kıracak depremin büyüklüğünün çok büyük olması lazım. Bingöl’ün Yedisu bölgesi uzun zamandır burada bir faaliyet yok. Yani deprem oluşmamış enerji birikimi yavaş yavaş oluyor. Burada orta büyüklüğün üzerinde yani 7 veya 7’ye yakın büyüklükte bir deprem olabilir ama zamanını bilemiyoruz. Bu bölge böyle bir deprem oluşturmaya gebe bir bölgedir" dedi.

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bingöl, deprem, feyzi bingöl