https://sputniknews.com.tr/20230514/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-oyunu-kullandi-1071070067.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T15:17+0300
2023-05-14T15:17+0300
2023-05-14T16:05+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
seçim
sandık
oy
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071071324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f3da0fa4bb94750e314354b11d7fa1a.jpg
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.Erbakan ve eşi '4446' numaralı sandıkta oylarını verdi.Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/bbp-lideri-destici-oyunu-sultanbeylide-kullandi-secmenimizin-verdigi-karara-saygili-olacagiz-1071069636.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071071324_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_73232d810720cfe508f4d69010d276a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, sandık, oy, cumhur ittifakı
yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, sandık, oy, cumhur ittifakı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı
15:17 14.05.2023 (güncellendi: 16:05 14.05.2023) Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.
Erbakan ve eşi '4446' numaralı sandıkta oylarını verdi.
Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.
Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.
Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde" dedi.