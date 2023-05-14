https://sputniknews.com.tr/20230514/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-oyunu-kullandi-1071070067.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T15:17+0300

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2023 türkiye seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

seçim

sandık

oy

cumhur ittifakı

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Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.Erbakan ve eşi '4446' numaralı sandıkta oylarını verdi.Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/bbp-lideri-destici-oyunu-sultanbeylide-kullandi-secmenimizin-verdigi-karara-saygili-olacagiz-1071069636.html

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, sandık, oy, cumhur ittifakı