https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-cumhurbaskanligi-secimi-1071006559.html
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Adayların oy oranları anlık ve canlı bilgilerle Sputnik'in infografiğinde. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T18:47+0300
2023-05-14T18:47+0300
2023-05-14T20:25+0300
2023 türkiye seçimleri
infografik
recep tayyip erdoğan
sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
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2023
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Sputnik Türkiye
infografik, инфографика, recep tayyip erdoğan, sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince
infografik, инфографика, recep tayyip erdoğan, sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
18:47 14.05.2023 (güncellendi: 20:25 14.05.2023)
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Adayların oy oranları anlık ve canlı bilgilerle Sputnik'in infografiğinde.