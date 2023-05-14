https://sputniknews.com.tr/20230514/tunc-soyer-ailesiyle-birlikte-oyunu-kullandi-1071055134.html

Tunç Soyer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Tunç Soyer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimleri için oyunu Seferihisar Ulamış’ta ailesiyle birlikte kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T10:23+0300

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2023 türkiye seçimleri

tunç soyer

oy

izmir büyükşehir belediyesi

aile

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer’le Seferihisar’ın Ulamış Ortaokulunda kurulan 1124 No’lu sandığa giderek oyunu attı. Oy kullanma işleminden sonra konuşan Başkan Soyer, “Ulamış’tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-oyunu-kullandi-1071054501.html

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tunç soyer, oy, izmir büyükşehir belediyesi, aile