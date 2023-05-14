https://sputniknews.com.tr/20230514/tunc-soyer-ailesiyle-birlikte-oyunu-kullandi-1071055134.html
Tunç Soyer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı
Tunç Soyer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı
Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimleri için oyunu Seferihisar Ulamış’ta ailesiyle birlikte kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T10:23+0300
2023-05-14T10:23+0300
2023-05-14T10:25+0300
2023 türkiye seçimleri
tunç soyer
oy
izmir büyükşehir belediyesi
aile
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer’le Seferihisar’ın Ulamış Ortaokulunda kurulan 1124 No’lu sandığa giderek oyunu attı. Oy kullanma işleminden sonra konuşan Başkan Soyer, “Ulamış’tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-oyunu-kullandi-1071054501.html
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tunç soyer, oy, izmir büyükşehir belediyesi, aile
tunç soyer, oy, izmir büyükşehir belediyesi, aile
Tunç Soyer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı
10:23 14.05.2023 (güncellendi: 10:25 14.05.2023) Abone ol
Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimleri için oyunu Seferihisar Ulamış’ta ailesiyle birlikte kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı.
Başkan Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer’le Seferihisar’ın Ulamış Ortaokulunda kurulan 1124 No’lu sandığa giderek oyunu attı.
Oy kullanma işleminden sonra konuşan Başkan Soyer, “Ulamış’tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.