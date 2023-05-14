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Tayland'da genel seçim sonuçları: Cuntacılara fark atan iki muhalefet partisinden koalisyon sinyali
Tayland'da genel seçim sonuçları: Cuntacılara fark atan iki muhalefet partisinden koalisyon sinyali
Güneydoğu Asya'nın kraliyet ve ordu kontrolündeki askeri darbeler ülkesi Tayland'da bugün düzenlenen genel seçimlerden gelen kısmi sonuçlara göre cunta karşıtı... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:05+0300
2023-05-14T20:28+0300
dünya
tayland
taksin şinavatra
yingluck şinavatra
yinglak şinavatra
prayut çan-oça
pita limjaroenrat
ileri hareket partisi
pheu thai
genel seçim
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Tayland genel seçimlerinden gelen kısmi sonuçlara göre iki muhalefet partisi zafer elde ederken, 2014'te ordunun yönetime el koymasıyla cunta lideri olan ve tartışmalı 2019 seçimlerinden başbakan çıkan Prayut Çan-oça'nın partisi üçüncü sıradaydı. Seçim kampanyasının değişim isteyen genç nesil ile eski ordu komutanı Başbakan Prayut'ta somutlaşan muhafazakar, kralcı düzen arasındaki çatışmaya sahne olmasının ardından, Batılı haber ajansları, ilk sonuçları, "halkın yaklaşık on yıllık ordu destekli hükümeti büyük reddi" olarak değerlendirdi. 95 bin seçim merkezinin yaklaşık dörtte üçünde sayılan oylarla şöyle bir manzara ortaya çıktı:Gençlerin demokrasi yanlısı protesto hareketinin rağbet ettiği, işinsanı Pita Limjaroenrat'ın liderliğindeki reformcu İleri Hareket 8.4 milyon oyla birinci partiliğe yükseldi. Çok askeri darbe görmüş geçirmiş sürgündeki eski milyarder başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn'un başını çektiği Pheu Thai'ı (Taylılar İçin) 6.9 milyon oyla ikinci parti oldu. Prayut'un Birleşik Tayland Milleti partisi, 2.8 milyon oyla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, darbelerin ve mahkeme kararlarının genellikle sandıktan ağır bastığı krallıkta, ordunun yeni bir darbe düzenlemesi ihtimalini de beraberinde getiriyor. Tayland'da parlamentonun hem alt hem de üst kanadının onayını alan, başbakan koltuğuna oturabiliyor. Başbakan olmak için halkın seçtiği meclisin çoğunluğunu kazanmak yeterli değil. 2017'de cuntanın yazdığı anayasa değişikliğiyle 250 üyesinin tamamının ordu tarafından atandığı senatonun onayı da şart. 2019'daki tartışmalı son seçimde Prayut, karmaşık bir çok partili koalisyonun başında başbakan olmak için senato desteğini kullanmıştı. İleri Hareket'in 42 yaşındaki lideri Pita Limjaroenrat, partisinin meclisin 500 sandalyesinden 160'ını alabileceğini söyledi. Pita sonucun 'ordu destekli partilerin azınlık hükümeti kurması ihtimaline kapıyı kapattığını' ilan etti. 'Koalisyon kesinlikle ihtimal dahilinde'Gençlerin desteklediği lider, partisinin Pheu Thai ile görüşmeye çalışacağını ve bir koalisyon anlaşmasına varmalarının 'kesinlikle ihtimal dahilinde' olduğunu söyledi.Pheu Thai'ın 36 yaşındaki kadın lideri Paetongtarn Şinavatra da İleri Hareket'i seçim başarısından dolayı tebrik etti. Paetongtarn, "Birlikte çalışabiliriz. İleri Hareket ile konuşmaya hazırız, ancak resmi sonucu bekliyoruz" dedi.Demokrasi yanlısı büyük protestolardan beri ilk seçimBu, Tayland kralının gücünü ve harcamalarını kısma talepleriyle 2020'de Bangkok'ta patlak veren gençlerin önderliğindeki demokrasi yanlısı büyük protestolardan beri yapılan ilk seçim oldu.Kovid-19 kısıtlamaları ve onlarca liderinin tutuklamasıyla seyrekleşen protesto gösterilerinin enerjisi, daha radikal muhalefetteki İleri Hareket'e artan desteği ateşledi.Y ve Z Kuşağının oyları belirleyici olduİleri Hareket, 52 milyonluk seçmenin neredeyse yarısını oluşturan Y ve Z Kuşağından destek aradı.Daha önce iki başbakan çıkarmış Şinavatra ailesinin partisi Pheu Thai, 2000'lerin başında Taksin'in uyguladığı ekonomi politikalarına hâlâ minnettar kuzeydoğu kırsalındaki geleneksel seçmen üssünden yararlandı.Başbakan Prayut, oy kullanırken, daha yaşlı seçmenlerin milliyetçi nabzını yakalamaya çalışıp kendini 'Tayland'ı kaos ve yıkımdan kurtarabilecek tek aday' olarak sundu. Ancak ekonomiyi patlatmakla ve pandemide çöken turizmi ayağa kaldıramamakla suçlanan Prayut, insan hakları örgütleri tarafından temel özgürlüklere yönelik büyük baskıdan ve kraliyete hakaret gerekçesiyle ağır hapis cezaları veren acımasız yasalar kapsamındaki kovuşturmalardaki büyük artıştan sorumlu tutuluyor. Nitekim öncülü İleri Gelecek Partisi'nin 2019 seçiminde beklenmedik şekilde iyi performans göstermesinin ardından başına geldiği gibi İleri Hareket'in de mahkeme kararıyla feshedilebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/her-muhalefet-zaferini-askeri-darbenin-takip-ettigi-ulke-tayland-secim-labirenti-icin-bir-kilavuz-1070889394.html
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tayland, taksin şinavatra, yingluck şinavatra, yinglak şinavatra, prayut çan-oça, pita limjaroenrat, ileri hareket partisi, pheu thai, genel seçim, ordu, asker, cunta, kral, kraliyet
tayland, taksin şinavatra, yingluck şinavatra, yinglak şinavatra, prayut çan-oça, pita limjaroenrat, ileri hareket partisi, pheu thai, genel seçim, ordu, asker, cunta, kral, kraliyet

Tayland'da genel seçim sonuçları: Cuntacılara fark atan iki muhalefet partisinden koalisyon sinyali

20:05 14.05.2023 (güncellendi: 20:28 14.05.2023)
© AFP 2023 / JACK TAYLORPita Limjaroenrat, İleri Hareket Partisi lideri, Tayland
Pita Limjaroenrat, İleri Hareket Partisi lideri, Tayland - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / JACK TAYLOR
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Güneydoğu Asya'nın kraliyet ve ordu kontrolündeki askeri darbeler ülkesi Tayland'da bugün düzenlenen genel seçimlerden gelen kısmi sonuçlara göre cunta karşıtı muhalefet partileri net zafer kazandı.
Tayland genel seçimlerinden gelen kısmi sonuçlara göre iki muhalefet partisi zafer elde ederken, 2014'te ordunun yönetime el koymasıyla cunta lideri olan ve tartışmalı 2019 seçimlerinden başbakan çıkan Prayut Çan-oça'nın partisi üçüncü sıradaydı.
Seçim kampanyasının değişim isteyen genç nesil ile eski ordu komutanı Başbakan Prayut'ta somutlaşan muhafazakar, kralcı düzen arasındaki çatışmaya sahne olmasının ardından, Batılı haber ajansları, ilk sonuçları, "halkın yaklaşık on yıllık ordu destekli hükümeti büyük reddi" olarak değerlendirdi.
95 bin seçim merkezinin yaklaşık dörtte üçünde sayılan oylarla şöyle bir manzara ortaya çıktı:
Gençlerin demokrasi yanlısı protesto hareketinin rağbet ettiği, işinsanı Pita Limjaroenrat'ın liderliğindeki reformcu İleri Hareket 8.4 milyon oyla birinci partiliğe yükseldi.
Çok askeri darbe görmüş geçirmiş sürgündeki eski milyarder başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn'un başını çektiği Pheu Thai'ı (Taylılar İçin) 6.9 milyon oyla ikinci parti oldu.
Prayut'un Birleşik Tayland Milleti partisi, 2.8 milyon oyla üçüncü sırada yer aldı.
Bu sonuçlar, darbelerin ve mahkeme kararlarının genellikle sandıktan ağır bastığı krallıkta, ordunun yeni bir darbe düzenlemesi ihtimalini de beraberinde getiriyor.
Tayland'da parlamentonun hem alt hem de üst kanadının onayını alan, başbakan koltuğuna oturabiliyor. Başbakan olmak için halkın seçtiği meclisin çoğunluğunu kazanmak yeterli değil. 2017'de cuntanın yazdığı anayasa değişikliğiyle 250 üyesinin tamamının ordu tarafından atandığı senatonun onayı da şart. 2019'daki tartışmalı son seçimde Prayut, karmaşık bir çok partili koalisyonun başında başbakan olmak için senato desteğini kullanmıştı.
Dünyanın en büyük parlamento yerleşkesi, askeri darbeler ülkesi Tayland'da bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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Her muhalefet zaferini askeri darbenin takip ettiği ülke: Tayland seçim labirenti için bir kılavuz
10 Mayıs, 14:26
İleri Hareket'in 42 yaşındaki lideri Pita Limjaroenrat, partisinin meclisin 500 sandalyesinden 160'ını alabileceğini söyledi. Pita sonucun 'ordu destekli partilerin azınlık hükümeti kurması ihtimaline kapıyı kapattığını' ilan etti.

'Koalisyon kesinlikle ihtimal dahilinde'

Gençlerin desteklediği lider, partisinin Pheu Thai ile görüşmeye çalışacağını ve bir koalisyon anlaşmasına varmalarının 'kesinlikle ihtimal dahilinde' olduğunu söyledi.
Pheu Thai'ın 36 yaşındaki kadın lideri Paetongtarn Şinavatra da İleri Hareket'i seçim başarısından dolayı tebrik etti. Paetongtarn, "Birlikte çalışabiliriz. İleri Hareket ile konuşmaya hazırız, ancak resmi sonucu bekliyoruz" dedi.

Demokrasi yanlısı büyük protestolardan beri ilk seçim

Bu, Tayland kralının gücünü ve harcamalarını kısma talepleriyle 2020'de Bangkok'ta patlak veren gençlerin önderliğindeki demokrasi yanlısı büyük protestolardan beri yapılan ilk seçim oldu.
Kovid-19 kısıtlamaları ve onlarca liderinin tutuklamasıyla seyrekleşen protesto gösterilerinin enerjisi, daha radikal muhalefetteki İleri Hareket'e artan desteği ateşledi.

Y ve Z Kuşağının oyları belirleyici oldu

İleri Hareket, 52 milyonluk seçmenin neredeyse yarısını oluşturan Y ve Z Kuşağından destek aradı.
Daha önce iki başbakan çıkarmış Şinavatra ailesinin partisi Pheu Thai, 2000'lerin başında Taksin'in uyguladığı ekonomi politikalarına hâlâ minnettar kuzeydoğu kırsalındaki geleneksel seçmen üssünden yararlandı.
Başbakan Prayut, oy kullanırken, daha yaşlı seçmenlerin milliyetçi nabzını yakalamaya çalışıp kendini 'Tayland'ı kaos ve yıkımdan kurtarabilecek tek aday' olarak sundu.
Ancak ekonomiyi patlatmakla ve pandemide çöken turizmi ayağa kaldıramamakla suçlanan Prayut, insan hakları örgütleri tarafından temel özgürlüklere yönelik büyük baskıdan ve kraliyete hakaret gerekçesiyle ağır hapis cezaları veren acımasız yasalar kapsamındaki kovuşturmalardaki büyük artıştan sorumlu tutuluyor.
Nitekim öncülü İleri Gelecek Partisi'nin 2019 seçiminde beklenmedik şekilde iyi performans göstermesinin ardından başına geldiği gibi İleri Hareket'in de mahkeme kararıyla feshedilebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.
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