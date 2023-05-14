https://sputniknews.com.tr/20230514/sivastopol-valisi-karadeniz-filosunun-kurulus-yildonumunu-kutladi-1071045851.html

Sivastopol Valisi, Karadeniz Filosu'nun kuruluş yıldönümünü kutladı

Sivastopol Valisi, Karadeniz Filosu'nun kuruluş yıldönümünü kutladı

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Karadeniz Filosu’nun muharebe vazifelerini yerine getirdiğini, denizcilerin kendi bayramlarında bile görev yerlerinden... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

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karadeniz

karadeniz filosu

mihail razvojayev

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla Karadeniz Filosu’nun kuruluş yıldönümünü kutladı.Razvojayev, “Karadeniz Filosu bugün muharebe vazifelerini yerine getiriyor, denizciler kendi bayramlarında bile görev yerlerinden ayrılmıyor. Nahimov Meydanı’ndaki geçit töreni sırasında savunucularımızın sadece küçük bir kısmını tebrik edebildik” ifadelerini kullandı.Rusya ve Karadeniz Filosu tarihinin geleceğe dönük güven verdiğinin altını çizen Razvojayev, “Savaşçılarımız haklı bir dava için savaşıyor ve biz kazanacağız” vurgusunu yaptı.Sivastopol’de bugün Karadeniz Filosu’nun kuruluşunun 240. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Azak Filosu’nun beş fırkateyni ile diğer sekiz gemisinden oluşan filonun Kırım Yarımadası'na geldiği 13 Mayıs 1783, Karadeniz Filosunun kuruluş günü olarak kabul ediliyor.

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