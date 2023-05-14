https://sputniknews.com.tr/20230514/sinan-ogan-payiz-is-coming-1071086310.html
Sinan Oğan: 'Payız' is coming…
Sinan Oğan: 'Payız' is coming…
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Payız' is coming…" paylaşımında bulundu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:17+0300
2023-05-14T20:17+0300
2023-05-14T20:21+0300
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sinan oğan
Sinan Oğan: 'Payız' is coming…
20:17 14.05.2023 (güncellendi: 20:21 14.05.2023) Abone ol
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Payız' is coming…" paylaşımında bulundu.