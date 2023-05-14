https://sputniknews.com.tr/20230514/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-oyunu-kullandi-bugun-karar-gunu-1071073588.html
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı: 'Bugün karar günü'
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı: 'Bugün karar günü'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:03+0300
2023-05-14T16:03+0300
2023-05-14T16:27+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
sandık
temel karamollaoğlu
saadet partisi
oy
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Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, oy vereceği Çankaya Lisesi'ne eşi Ayşe Karamollaoğlu ile geldi.Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Karamollaoğlu ile eşi oylarını '1048' numaralı sandıkta verdi.Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 aydır oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, seçim sürecini takip eden basın mensuplarına da teşekkür etti.Seçmenlerin farklı kanaatleri olabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Mühim olanı, milletimizin memleketimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi, bugüne kadar varsa birtakım sıkıntılar, onlardan kurtulması. Bugün karar günü tekrar Cenabıhak'tan bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230514/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kadikoyde-kullandi-1071073177.html
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seçim, sandık, temel karamollaoğlu, saadet partisi, oy
seçim, sandık, temel karamollaoğlu, saadet partisi, oy
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı: 'Bugün karar günü'
16:03 14.05.2023 (güncellendi: 16:27 14.05.2023) Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, oy vereceği Çankaya Lisesi'ne eşi Ayşe Karamollaoğlu ile geldi.
Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Karamollaoğlu ile eşi oylarını '1048' numaralı sandıkta verdi.
Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 aydır oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, seçim sürecini takip eden basın mensuplarına da teşekkür etti.
Seçmenlerin farklı kanaatleri olabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Mühim olanı, milletimizin memleketimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi, bugüne kadar varsa birtakım sıkıntılar, onlardan kurtulması. Bugün karar günü tekrar Cenabıhak'tan bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.